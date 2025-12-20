Κατερίνα Παπουτσάκη: Άργησα πολύ να πιστέψω σε μένα

Η Κατερίνα Παπουτσάκη δεν ενδιαφέρεται πια να εξηγεί τον εαυτό της. Ανάμεσα στο θέατρο, τη μουσική, την τηλεόραση και τη μητρότητα, μιλά για την εξέλιξη, τις σχέσεις και όσα χρειάζεται να αφήσουμε πίσω για να προχωρήσουμε.

Η μέρα που συνάντησα την Κατερίνα Παπουτσάκη σε ένα καφέ στο Νέο Ψυχικό ήταν από εκείνες τις χειμωνιάτικες μέρες που, με έναν ανεξήγητο τρόπο, σε κάνουν να νιώθεις πως βρίσκεσαι μέσα σε ταινία. Έκανε αρκετό κρύο, αλλά ο ήλιος ήταν γενναιόδωρος, και στη διαδρομή μου προς το καφέ προσπέρασα έναν κύριο που έκοβε έλατα για να γίνουν χριστουγεννιάτικα δέντρα – σαν σκηνή βγαλμένη από αμερικανική χριστουγεννιάτικη ταινία. Κάπως έτσι φανταζόμουν και τη ζωή της Κατερίνας: σαν ένα κινηματογραφικό σκηνικό.

Ανάμεσα στα Δευτερότριτα στο Θέατρο Ακροπόλ, όπου πρωταγωνιστεί στο «Hotel Amour» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη, στα 16ωρα γυρίσματα για τη σειρά «Άγιος Έρωτας», όπου υποδύεται τη Χριστίνα, στους δύο γιους της που υπερ-αγαπά και στον προσωπικό της χρόνο, η μόνη πιθανότητα όλα αυτά να συνυπάρχουν αρμονικά είναι να αποτελούν μέρος μιας ταινίας σούπερ ηρωίδας.

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