Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Για πρώτη φορά μιλά δημόσια για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που βίωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευσή του στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και την προσωπική δοκιμασία που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μαζί με την οικογένειά του.

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο ίδιος και η σύζυγός του, δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, αναφέρονται τόσο στη μάχη που έδωσε για τη ζωή του όσο και στις επιπτώσεις της πολιτικής τοξικότητας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα υπέρ ενός πιο υγιούς δημόσιου διαλόγου.

«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης θυμάται τις πρώτες στιγμές μετά την κατάρρευσή του στο Μέγαρο Μαξίμου, περιγράφοντας τις εικόνες που έχουν χαραχθεί στη μνήμη του.

«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από το δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένειά του, τονίζοντας ότι η στήριξη που δέχθηκε ήταν καθοριστική σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας.

«Η γυναίκα και τα παιδιά μου στάθηκαν σαν βράχοι», σημειώνει.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της Τίνας Μεσσαροπούλου

Από την πλευρά της, η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου περιγράφει τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε, αποκαλύπτοντας ότι ο υφυπουργός παρέμεινε σε κώμα για 26 ημέρες.

Όπως λέει, παρά την αγωνία εκείνων των ημερών, δεν έχασε ποτέ την πίστη της ότι θα τα καταφέρει.

«Ακόμη και τις πιο σκοτεινές ώρες ποτέ μου δεν πίστεψα ότι θα του συμβεί κάτι κακό, ούτε τις 26 ημέρες που ήταν σε κώμα», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες για εκστρατεία συκοφάντησης

Στη συνέντευξη, ο Γιώργος Μυλωνάκης αναφέρεται εκτενώς και στην υπόθεση δημοσιευμάτων που τον εμφάνιζαν εμπλεκόμενο σε υπόθεση παιδεραστίας, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα από μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Όπως υποστηρίζει, κατασκευάστηκαν ακόμη και πλαστά στοιχεία προκειμένου να στηριχθούν οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί.

«Ήμουν εξοικειωμένος, αλλά αυτό που συνέβη ξεπέρασε κάθε όριο. Φανταστείτε ότι κατασκεύασαν υποτιθέμενα μηνύματα από το κινητό μου, τη φωνή μου. Δυστυχώς στις ημέρες μας κυριαρχεί αλητεία που δεν έχει πάτο», δηλώνει.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση που αφορούσε την Κύπρο, τονίζοντας πως έκανε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

«Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα»

Ο υφυπουργός στέκεται ιδιαίτερα στο κλίμα που επικρατεί στον δημόσιο διάλογο, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεπεράσει τα όρια.

«Η χώρα έχει πρόβλημα όταν ο δημόσιος διάλογος και η πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τόσο δηλητήριο. Εγώ για την υπόθεση της Κύπρου πήγα μέχρι τον εισαγγελέα, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αλλά αυτή η κατάσταση στην πατρίδα μας δεν είναι κανονική, πρέπει να αλλάξει», αναφέρει.

Ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει τη συνέχιση αυτής της κατάστασης, δηλώνοντας με έμφαση: «Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα».

Η σχέση εμπιστοσύνης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώνεται στη συνεργασία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης εξηγεί ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και πως από τότε πίστεψε στις δυνατότητές του.

«Τότε πίστεψα βαθιά ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση είναι εκείνος. Είχε απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει και όραμα να το σταματήσει. Και από τότε είμαι αταλάντευτα στο πλευρό του», δηλώνει.

Όπως προσθέτει, η αίσθηση του καθήκοντος ήταν αυτή που τον κράτησε όρθιο.

«Ως άνθρωπος με ενδιαφέρει να κάνω το σωστό. Και αν μέσα μου το έχω ξεκάθαρο, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Δουλεύω για την πατρίδα, λοιπόν, και κατ’ επέκταση για τον Μητσοτάκη», αναφέρει.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου περιγράφει επίσης τη στενή συνεργασία των δύο ανδρών, λέγοντας ότι από την πρώτη ημέρα «συνεννοούνται με τα μάτια».

«Δεν θέλω να κατέβω στην πολιτική»

Αναφερόμενος στα προσωπικά του σχέδια, ο υφυπουργός αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει πολιτικό αξίωμα, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει προσωπική πολιτική ατζέντα.

«Δεν θέλω να κατέβω στην πολιτική, δεν έχω ζητήσει κάτι για εμένα, δεν με νοιάζει να προβάλλομαι, το αντίθετο», δηλώνει, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη του συνέντευξη σε εφημερίδα από την αρχή της επαγγελματικής του πορείας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι βασικό του κίνητρο είναι η υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος.

«Πιστεύω στο δημόσιο συμφέρον. Εν προκειμένω πιστεύω ότι αυτό σήμερα υπηρετείται από τον πρωθυπουργό με τους καλύτερους όρους. Ιστορικά και πρακτικά», σημειώνει.

Η στήριξη από πολιτικούς όλων των παρατάξεων

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκαλύπτει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του συζύγου της στον «Ευαγγελισμό» δέχθηκε τηλεφωνήματα συμπαράστασης από πολιτικά πρόσωπα τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης.

Μεταξύ όσων επικοινώνησαν μαζί της ήταν η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Παππάς, ο Γιώργος Καρατζαφέρης και η Λιάνα Κανέλλη.

Ωστόσο, όπως τονίζει, εκείνο που τη συγκίνησε περισσότερο ήταν η στήριξη των απλών πολιτών.

«Το πλέον συγκινητικό ήταν οι απλοί άνθρωποι», καταλήγει.