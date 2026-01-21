Ο «Άμνετ» είναι ο καλύτερος «Άμλετ» που έχεις δει

Ακόμα θυμάμαι την εσωτερική συγκίνηση αλλά και τα αγνά δάκρυα που έφερε στα μάτια εκατοντάδων θεατών ο «Άμνετ» της Κλόε Ζάο στην πανελλήνια πρεμιέρα του στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Στην έξοδο του «Ολύμπιον» συναντούσες εκφράσεις ανθρώπων σαν τη δική σου: ροζ μύτες, υγρά βλέμματα μα και κάτι μεγαλύτερο και με διάρκεια· μια αίσθηση τεκτονικής δόνησης από τα βαθιά συναισθήματα της ανθρώπινης κατάστασης: τον ξαφνικό έρωτα, την γονεϊκή αγάπη, το γκρέμισμα της απώλειας, το παυσίλυπο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στους αιώνες των αιώνων.
Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr