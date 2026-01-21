Ρήξη χωρίς επιστροφή; Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αμφισβητούν ανοιχτά την αμερικανική ηγεμονία

Οι στενότεροι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών (μεταξύ των οποίων οι Ευρωπάιοι) διακήρυξαν την Τρίτη (20/1) το τέλος της αμερικανο-ηγεμονικής παγκόσμιας τάξης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η αδιάκοπη πολιτική εξαναγκασμού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τα μοιραία της ελαττώματα.

Το Axios σχολιάζει ότι οι εποχές που οι παγκόσμιοι ηγέτες βάδιζαν στις μύτες γύρω από τον Τραμπ έχουν τελειώσει. Ο πρώτος χρόνος της θητείας του —με αποκορύφωμα την κρίση για τη Γροιλανδία— παγίωσε τον φόβο ότι η παλιά διεθνής τάξη πραγμάτων δεν μπορεί πλέον να διασωθεί.

«Το να είσαι ένας ευτυχισμένος υποτελής είναι ένα πράγμα. Το να είσαι ένας δυστυχισμένος σκλάβος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, αναφερόμενος στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών λόγω της Γροιλανδίας.

«Αν υποχωρήσεις τώρα, χάνεις την αξιοπρέπειά σου».

Η ασυνήθιστα ωμή ρητορική αντήχησε σε όλο το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός, όπου ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει την Τετάρτη, σε μια σύνοδο ήδη φορτισμένη από διπλωματική ένταση και ανησυχία στις αγορές.

Συγκρίσεις Τραμπ με... Νίξον

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρομοίασε την εχθρική στάση του Τραμπ απέναντι στους συμμάχους με το «σοκ Νίξον» του 1971 — όταν οι ΗΠΑ ανέτρεψαν τη μεταπολεμική οικονομική τάξη εγκαταλείποντας τον κανόνα του χρυσού.

Κάλεσε την Ευρώπη να αποκτήσει «μόνιμη» στρατηγική ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η αναμονή μιας επιστροφής στην «κανονικότητα» μετά τον Τραμπ θα βαθύνει μόνο την ευρωπαϊκή ευαλωτότητα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη «διαρκή συσσώρευση νέων δασμών» από τον Τραμπ ως «θεμελιωδώς απαράδεκτη», ιδίως όταν χρησιμοποιούνται ως «μοχλός πίεσης κατά της εδαφικής κυριαρχίας».

Κάρνει: Βρισκόμαστε στη μέση μιας ρήξης

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έδωσε την πιο ωμή διάγνωση, λέγοντας στο ακροατήριο του Νταβός:

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Βρισκόμαστε στη μέση μιας ρήξης, όχι μιας μετάβασης».

«Γνωρίζαμε ότι η ιστορία της διεθνούς, βασισμένης σε κανόνες τάξης ήταν εν μέρει ψευδής. Ότι οι ισχυρότεροι εξαιρούνταν όταν τους συνέφερε. Ότι οι εμπορικοί κανόνες εφαρμόζονταν ασύμμετρα. … Ότι το διεθνές δίκαιο ίσχυε με διαφορετική αυστηρότητα, ανάλογα με το ποιος ήταν ο κατηγορούμενος ή το θύμα», δήλωσε.

Όπως τόνισε, αυτή η «χρήσιμη μυθοπλασία» λειτουργούσε επειδή η αμερικανική ηγεμονία παρείχε παγκόσμια δημόσια αγαθά — από ανοικτές θαλάσσιες οδούς έως ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Αυτή η συμφωνία δεν λειτουργεί πια», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι οι «μεγάλες δυνάμεις» πλέον εργαλειοποιούν την οικονομική διασύνδεση που στήριξε επί δεκαετίες την παγκοσμιοποίηση.

Καναδός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Κάρνεϊ απέφυγε σκόπιμα να κατονομάσει τις ΗΠΑ ή τον Τραμπ, αλλά ότι τα σχόλιά του στόχευαν ευθέως στις πρόσφατες κινήσεις του Αμερικανού προέδρου. Η ομιλία του απέσπασε όρθιο χειροκρότημα.

Οι Ευρωπαίοι στα όριά τους

Πρώην ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, με στενές σχέσεις με Ευρωπαίους ηγέτες, δήλωσε ότι η πίεση του Τραμπ για τη Γροιλανδία «ξεπέρασε για πρώτη φορά μια κόκκινη γραμμή για τους Ευρωπαίους» — και ότι πολλοί θεωρούν πως αυτή ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία να αντιδράσουν.

Η Ε.Ε. εξετάζει πακέτο αντιποίνων ύψους 93 δισ. ευρώ σε δασμούς, ενώ ο Μακρόν δήλωσε ότι το μπλοκ «δεν πρέπει να διστάσει» να ενεργοποιήσει το εργαλείο κατά του εξαναγκασμού — έναν ισχυρό μηχανισμό που είχε σχεδιαστεί αρχικά για την αντιμετώπιση της κινεζικής πίεσης.

«Είναι τρέλα. Το λυπάμαι πραγματικά», είπε ο Μακρόν για το ενδεχόμενο χρήσης του κατά των ΗΠΑ. «Αλλά είναι συνέπεια της απρόβλεπτης και άσκοπης επιθετικότητας».

Στο προσκήνιο συνάντηση για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και άλλους αξιωματούχους για τη Γροιλανδία — ωστόσο αρκετοί από τους πλέον κρίσιμους ηγέτες θα απουσιάζουν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας επέλεξε να μην μεταβεί στο Νταβός, ενώ ο Μακρόν αποχώρησε από την Ελβετία χωρίς συνάντηση με τον Τραμπ. Παραμένει ασαφές αν οι ηγέτες της Γερμανίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου θα συμμετάσχουν.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ αυξάνεται η ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και ο πρωθυπουργός του νησιού προειδοποιεί τους πολίτες να προετοιμαστούν ακόμη και για εισβολή.

«Δεν υπάρχει πλέον λόγος να είμαστε ήπιοι», κατέληξε ο Ντε Βέβερ.

«Αν κάποιος σου λέει: “Θέλω να πάρω έδαφος του ΝΑΤΟ, αλλιώς θα ξεκινήσω εμπορικό πόλεμο”, τότε απαντάς με εμπορικό πόλεμο».