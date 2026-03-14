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Χρυσά Βατόμουρα 2026: Το «War of the Worlds» κυριάρχησε στις… αρνητικές διακρίσεις
Magazino
17:20 - 14 Μαρ 2026

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Το «War of the Worlds» κυριάρχησε στις… αρνητικές διακρίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η επιστημονικής φαντασίας ταινία του Ice Cube, «War of the Worlds», αναδείχθηκε η μεγάλη πρωταγωνίστρια των 46ων Χρυσών Βατόμουρων (Razzies), κατακτώντας τον τίτλο της χειρότερης ταινίας της χρονιάς, ενώ ο ίδιος ο Ice Cube τιμήθηκε με τον τίτλο του χειρότερου ηθοποιού.

Η φετινή τελετή των Χρυσών Βατόμουρων, όπως πάντα, αναδεικνύει τις πιο αποτυχημένες προσπάθειες του κινηματογραφικού χώρου, με χιούμορ και σάτιρα απέναντι σε ταινίες και ηθοποιούς που δεν εντυπωσίασαν κοινό και κριτικούς.

Σύμφωνα με το Variety, ο Ice Cube επικράτησε στη σχετική κατηγορία απέναντι σε ονόματα όπως ο Abel “The Weeknd” Tesfaye («Hurry Up Tomorrow»), Ντέιβ Μπατίστα («In the Lost Lands»), Σκοτ Ίστγουντ («Alarum») και Τζάρεντ Λέτο («Tron: Ares»).

Η ταινία συγκέντρωσε επιπλέον βραβεία για χειρότερη σκηνοθεσία στον Ριτς Λι, χειρότερο σενάριο στους Κένι Γκολντ και Μαρκ Χάιμαν, καθώς και τον τίτλο για χειρότερο prequel, remake, rip-off ή sequel.

Στην κατηγορία των γυναικών, η Ρέμπελ Γουίλσον αναδείχθηκε χειρότερη ηθοποιός για την κωμική περιπέτεια «Bride Hard». Εντυπωσιακή αναφορά υπήρξε και για τους επτά νάνους από τη live-action εκδοχή της «Χιονάτης», οι οποίοι κέρδισαν τα βραβεία για χειρότερο β’ ανδρικό ρόλο και χειρότερη χημεία καστ στην οθόνη.

Στον αντίποδα, η Κέιτ Χάντσον τιμήθηκε με το Βραβείο Εξιλέωσης (Redeemer Award), που απονέμεται σε ηθοποιούς που στο παρελθόν είχαν αρνητικές υποψηφιότητες στα Razzies αλλά τώρα διαπρέπουν. Η Χάντσον, φέτος υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Song Sung Blue», είχε προηγουμένως υποψηφιότητες σε ταινίες όπως οι «My Best Friend’s Girl» (2008), «Mother’s Day» (2016) και «Music» (2021).

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 16:17
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