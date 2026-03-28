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Σκελετός που ανακαλύφθηκε σε εκκλησία του Μάαστριχτ ίσως ανήκει στον Ντ’ Αρτανιάν
Magazino
14:01 - 28 Μαρ 2026

Σκελετός που ανακαλύφθηκε σε εκκλησία του Μάαστριχτ ίσως ανήκει στον Ντ’ Αρτανιάν

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ιστορικό εύρημα αναμένεται να «ιντριγκάρει» τους λάτρεις της λογοτεχνίας και της ιστορίας: σκελετός που εντοπίστηκε σε εκκλησία του Μάαστριχτ, χρονολογίας 13ου αιώνα, φαίνεται να ανήκει στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, τον γάλλο σωματοφύλακα που ενέπνευσε το μυθιστόρημα Οι Τρεις Σωματοφύλακες του Αλέξανδρου Δουμά.

Ο σκελετός ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης τμήματος του δαπέδου που είχε υποστεί κατάρρευση τον Φεβρουάριο, μετέδωσε το L1Nieuws.

Ο Ντ’ Αρτανιάν υπηρέτησε πιστά τους βασιλιάδες Λουδοβίκο ΙΓ΄ και Λουδοβίκο ΙΔ΄ και σκοτώθηκε το 1673 κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Μάαστριχτ, όπου σήμερα υπάρχει άγαλμά του προς τιμήν του. Η ακριβής τοποθεσία της ταφής του παρέμενε άγνωστη έως τώρα.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα γαλλικό νόμισμα δίπλα στον σκελετό, ενώ στην περιοχή του στήθους εντοπίστηκε η «σφαίρα που τον σκότωσε», σύμφωνα με τον διάκονο Τζος Βαλκε, που παρακολούθησε την ανασκαφή. «Ακριβώς όπως περιγράφουν τα ιστορικά βιβλία. Οι ενδείξεις είναι πολύ ισχυρές», σημείωσε.

Η θέση του σκελετού, κάτω από το τέμπλο της εκκλησίας, υποδηλώνει τη σημαντικότητα του ατόμου: μόνο μέλη βασιλικών οικογενειών ή εξέχοντες πολίτες θάβονταν εκεί την εποχή εκείνη.

Τα οστά μεταφέρθηκαν στο αρχαιολογικό ινστιτούτο του Ντέβεντερ στη Γερμανία, και ένα πρώτο δείγμα DNA εξετάζεται σε εργαστήριο του Μονάχου. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, και θα επιβεβαιώσουν αν πρόκειται πραγματικά για τον θρυλικό σωματοφύλακα.

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