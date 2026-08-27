49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας - Τα πάντα για τη φετινή διοργάνωση

Πανέτοιμο να υποδεχθεί τους σινεφίλ και σύσσωμη την κινηματογραφική κοινότητα στη Δράμα, το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής, θα διεξαχθεί στις 6-12 Σεπτεμβρίου 2026 στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα!

Οι ταινίες που συμμετέχουν στα πέντε προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο.

Το Φεστιβάλ Δράμας, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μία πλούσια επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδειά μικρού μήκους ταινιών που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδό και την πολυμορφία τους.

Kαι φέτος, οι δύο (2) ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®. Kαι όχι μόνο, αφού το εθνικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πριν λίγο καιρό απόκτησε πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA), επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος Φεστιβάλ της Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του Δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η ιστορική αυτή στιγμή για το Φεστιβάλ Δράμας και τη χώρα, εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων που υποστηρίζει το ΕΚΚΟΜΕΔ ως στρατηγικός υποστηρικτής, ενόψει της τελετής απονομής των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Αθήνα το 2027. Δεκάδες καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers των σημαντικότερων ευρωπαϊκών φεστιβάλ μικρού μήκους θα συμμετάσχουν σε επιτροπές και εκπαιδευτικές δράσεις και θα γνωρίσουν τους Έλληνες κινηματογραφιστές και το έργο τους.

Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα καταλαμβάνουν δύο αφιερώματα: στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της.

Συνδεδεμένο άρρηκτα με τη Δράμα, το σπίτι των μικρομηκάδων, εξ ου και το φετινό σύνθημα «Welcome Home!», το DISFF49 αποτείνει φόρο τιμής στην πόλη (και) μέσω της πολύ ιδιαίτερης φετινής του οπτικής ταυτότητας που είναι εμπνευσμένη από το πανάρχαιο διονυσιακό έθιμο των «Αράπηδων» της Δράμας, το οποίο έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Ξεχωριστά αφιερώματα, επιμορφωτικές δράσεις του Short Film Hub, ευκαιρίες δικτύωσης, pitching, ταινίες για παιδιά κι εφήβους και άλλα πολλά υπόσχονται ένα αξέχαστο επταήμερο και μία ξέφρενη ολονύχτια κινηματογραφική νεανική γιορτή.



Και η φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους και διαδικτυακά.

Το 49ο DISFF θα διεξαχθεί στον κινηματογράφο Ολύμπια, στον θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, στον κήπο του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, στον πολυχώρο πολιτισμού «Ελευθερία» και στο Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και Δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος και ο αντιπρόεδρος Πέτρος Παρασκευαΐδης υπόσχονται μία φιλόξενη εβδομάδα στη Δράμα, την πόλη που μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της μικρού μήκους ταινίας.

Eδώ μπορείτε να δείτε το ημερήσιο πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ:

https://www.dramafilmfestival.gr/schedule/ (ελληνικά)

{https://www.youtube.com/watch?v=daNEdVyA17Q}