Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Τι αποκαλύπτουν οι κορυφαίοι παιδαγωγοί για το ελεύθερο παιχνίδι και την ευφυΐα.

Όταν ένα μικρό παιδί απαγγέλλει με ενθουσιασμό ένα παιδικό τραγουδάκι, στα μάτια ενός ενήλικα απλώς διασκεδάζει. Στην πραγματικότητα, όμως, εκείνη ακριβώς τη στιγμή χτίζει τις γλωσσικές του δεξιότητες. Όταν πετάει μια μπάλα ψηλά στον αέρα και προσπαθεί να την πιάσει καθώς πέφτει, δεν περνάει απλώς την ώρα του· αναπτύσσει κρίσιμες αδρές κινητικές ικανότητες και τον συντονισμό χεριού-ματιού.

Το παιχνίδι δεν είναι το διάλειμμα από τη μάθηση. Είναι η ίδια η μάθηση.

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