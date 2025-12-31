Free City: 10 προτάσεις για δωρεάν διασκέδαση στη γιορτινή Αθήνα

Μουσικά Ρεβεγιόν, συναυλίες, βόλτες στην πόλη: Όλα όσα μπορείς να κάνεις χωρίς πορτοφόλι αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα.

Park Your Cinema – Christmas Edition στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται την εορταστική περίοδο με την Special Edition: Christmas / Winter Screenings & Actions του κύκλου Park Your Cinema. Από τις 22 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε έναν μαγικό κινηματογραφικό χώρο, με προβολές κλασικών και σύγχρονων χριστουγεννιάτικων ταινιών για όλη την οικογένεια, ενώ οι μικροί επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και διαδραστικά παιδικά events. Αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

• Δευτέρα 29/12: Deck the Halls (2006)

• Τρίτη 30/12: Hugo (2011)

• Πέμπτη 1/1: The Secret Life of Walter Mitty (2013)

• Παρασκευή 2/1: Die Hard (1988)

Στις 18:00

Park Kiosk, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

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