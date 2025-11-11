Βοτανικός - Σαμπάνης & Μακρόπουλος: Η μουσική συνάντηση που θα απογειώσει τον χειμώνα και θα γράψει ιστορία

Ο φετινός χειμώνας στον «Βοτανικό» προμηνύεται εκρηκτικός. Δύο μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, συναντιούνται για πρώτη φορά, σε μια συνεργασία έκπληξη. Μαζί, υπογράφουν το πρόγραμμα που θα μονοπωλήσει τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας τον χειμώνα 2025–2026.

Ο Γιώργος Σαμπάνης, δημιουργός μεγάλων επιτυχιών και αγαπημένων τραγουδιών, επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του «Βοτανικού» σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, και εκπλήξεις. Ο δημιουργός των μεγαλύτερων ερωτικών επιτυχιών§§ υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό και να αποδείξει για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται από τους πιο ολοκληρωμένους καλλιτέχνες της γενιάς του.

Στο πλευρό του, ο Νίκος Μακρόπουλος, ένας από τους πλέον διαχρονικούς εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού. Με τις μεγάλες του επιτυχίες και την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, δίνει στο σχήμα τη λαϊκή ψυχή που συμπληρώνει ιδανικά την πιο μοντέρνα πλευρά του Σαμπάνη.

Το σκηνικό του «Βοτανικού» ανανεώνεται ριζικά, με σύγχρονο ήχο και σκηνικές εκπλήξεις που θα αναδείξουν τη δυναμική των δύο καλλιτεχνών. Σαμπανης Μακροπουλος ξεκίνησαν εμφανίσεις την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου μπορείτε μέσα από το kratisinow να κλείσετε με φοιτητική προσφορά

Η φετινή σεζόν στον «Βοτανικό» αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα που θα αφορά όλες τις ηλικίες

Αναλυτικά τα πάντα για το νυχτερινό κέντρο Βοτανικός , για τιμές στο μπουκάλι , είσοδο με ποτό στο Μπαρ ή για κράτηση μπείτε στο www.kratisinow.gr