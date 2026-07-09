Το Dune επιστρέφει για το κλείσιμο της επικής τριλογίας - Δείτε το καθηλωτικό trailer

Η Επιτροπή Κινηματογράφου του Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi Film Commission – ADFC) έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της ταινίας «Dune: Part Three», τα οποία πραγματοποιούνται στην έρημο Λίβα του Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με το Variety, σε ολόκληρη την κινηματογραφική τριλογία επιστημονικής φαντασίας, η εκτεταμένη περιοχή της όασης στη Δυτική Περιφέρεια του Εμιράτου έχει αποτελέσει βασικό σκηνικό για την απεικόνιση του πλανήτη-ερήμου «Αράκις», πατρίδας των γιγαντιαίων αμμοσκωλήκων.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το τρίτο μέρος του Dune, ολοκληρώνει την τριλογία του Ντενί Βιλνέβ με έναν «εντυπωσιακό επίλογο». Η τρίτη και τελευταία ταινία - η οποία μόλις παρουσίασε ένα νέο, γεμάτο δράση τρέιλερ - φέρνει ξανά τον Τιμοτέ Σαλαμέ στον ρόλο του Πολ Ατρείδη, συνεχίζοντας την ιστορία μετά την άνοδό του στην εξουσία, στο τέλος του δεύτερου μέρους.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ, η νέα ταινία εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης και εξερευνά τις συνέπειες της διακυβέρνησης του Πολ ως αυτοκράτορα.

«Πλέον ένας αδίστακτος αυτοκράτορας, ο Πολ καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της εξουσίας του, καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές κάνουν την εμφάνισή τους και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

«Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και από την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, ο Πολ παρασύρεται σε μια συνωμοσία τεράστιας κλίμακας, με τη Τσάνι να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου που ξεδιπλώνεται. Καθώς η εξέγερση φουντώνει και οι εχθροί τον περικυκλώνουν, ο Πολ καλείται να αντιμετωπίσει το πραγματικό τίμημα της εξουσίας και τη μοίρα των ανθρώπων που αγαπά περισσότερο», προσθέτει.

Για τους λάτρεις της έβδομης τέχνης, σημειώνεται ότι η Warner Bros. και η Legendary Entertainment θα κυκλοφορήσουν το «Dune: Part Three» στις 18 Δεκεμβρίου.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το trailer της ταινίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=rGNc8RRggzo}