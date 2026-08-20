Άτμισμα και Έφηβοι: Οι κρυφοί κίνδυνοι, η ψύχωση και τα συνθετικά κανναβινοειδή

Πίσω από τις αρωματισμένες συσκευές ατμίσματος κρύβονται ουσίες που οδηγούν μέχρι και τα επείγοντα. Πώς τα «αθώα» προϊόντα ατμίσματος μετατρέπονται σε παγίδα για τη νεολαία και τι αλλάζει στη νομοθεσία.

Η εικόνα πολύχρωμων συσκευών που εκπέμπουν αρωματισμένο ατμό στα χέρια μικρών παιδιών και εφήβων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή έντονης ανησυχίας για τις υγειονομικές αρχές. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ακόμα πιο ζοφερή πραγματικότητα: πολλά από αυτά τα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται εντελώς νόμιμα, περιέχουν ισχυρές, επικίνδυνες και παράνομες ουσιαστικά ναρκωτικές ουσίες, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεσους και αυστηρούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο πρόσφατης έρευνας, η ομάδα Emerging Drug Trends της Υπηρεσίας Υγείας της Ιρλανδίας (HSE) ανέλυσε 76 συσκευές ατμίσματος, υγρά αναπλήρωσης και βρώσιμα προϊόντα. Τα ευρήματα σκιαγραφούν μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση:

28 δείγματα περιείχαν εξαϋδροκανναβινόλη (HHC) ή συναφείς ημισυνθετικές ενώσεις.

8 δείγματα περιείχαν ισχυρά συνθετικά κανναβινοειδή (γνωστά και ως spice).

10 δείγματα περιείχαν οξικά άλατα —χημικές ενώσεις που συνδέονται άμεσα με σοβαρές πνευμονικές βλάβες.

12 δείγματα περιείχαν κάνναβη ή παράγωγά της, ενώ σε 41 εντοπίστηκε κανναβιδιόλη (CBD).

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι η πλειονότητα αυτών των προϊόντων προωθείται και πωλείται στην αγορά με την υπόσχεση πως περιέχει αποκλειστικά «αγνά» και νόμιμα συστατικά.

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