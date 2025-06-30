ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Attica Group: Εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία
Ναυτιλία
10:27 - 30 Ιουν 2025

Attica Group: Εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
Το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις «ΙΝ-ΕΣΑμεΑ» εξέδωσε δελτίο Τύπου αναφορικά με τη συνεργασία του με τον Όμιλο Attica Group - ο οποίος ηγείται του ελληνικού κλάδου επιβατηγού ακτοπλοΐας - για την εκπαίδευση του στόλου του σε ζητήματα βέλτιστης άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

«Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης με τίτλο “Εξυπηρέτηση-Παροχή Συνδρομής σε Επιβάτες με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & Μειωμένη Κινητικότητα”. Στόχος είναι η επιμόρφωση των αξιωματικών και πληρωμάτων στα πλοία του στόλου του Ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται στις γραμμές της Ελλάδας και της Ιταλίας με τα εμπορικά σήματα Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και ΑΝΕΚ Lines. Τα στελέχη των πλοίων της Attica Group λαμβάνουν σύγχρονη εξειδικευμένη εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από βιωματικές ασκήσεις σε πραγματικές συνθήκες, από τον πλέον επίσημο φορέα εκπαίδευσης σε ζητήματα αναπηρίας στην Ελλάδα, το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης περιλαμβάνει την εξοικείωση του στόλου και του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου στην εξυπηρέτηση, υποστήριξη, και βέλτιστη ανταπόκριση στις ανάγκες ατόμων με οπτική αναπηρία, με κινητική αναπηρία-μειωμένη κινητικότητα, με κώφωση/βαρηκοΐα, αλλά και με νοητική-γνωστική-αναπτυξιακή-ψυχική αναπηρία και λοιπές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Παράλληλα, οι εκπαιδεύσεις έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται βάσει των πλέον σύγχρονων διεθνών προδιαγραφών προσβασιμότητας στις ακτοπλοϊκές μεταφορές και στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, συντάσσοντας ταυτόχρονα τις πλέον επικαιροποιημένες, σε διεθνές επίπεδο, κατευθυντήριες οδηγίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρία.

Η πρωτοβουλία της Attica Group σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και διασφαλίζει τις μετακινήσεις των ανθρώπων μας δημιουργώντας μία μοναδική, ασφαλή ταξιδιωτική εμπειρία στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων με αξιοπρέπεια και χωρίς διακρίσεις.

Συγχαρητήρια στην Attica Group για την εφαρμογή της κεφαλαιώδους αρχής του αναπηρικού κινήματος

“Τίποτα χωρίς τα άτομα με αναπηρία”»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέοι κανόνες ΗΠΑ για τα κινεζικά πλοία
Ναυτιλία

Νέοι κανόνες ΗΠΑ για τα κινεζικά πλοία

Ισραηλινή αναχαίτιση στον στολίσκο για τη Γάζα – 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί
Ειδήσεις

Ισραηλινή αναχαίτιση στον στολίσκο για τη Γάζα – 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί

Κικίλιας: Προχωράμε σε σχέδιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία
Πολιτική

Κικίλιας: Προχωράμε σε σχέδιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα
Υγεία

Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ