Attica Group: Εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία

Το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις «ΙΝ-ΕΣΑμεΑ» εξέδωσε δελτίο Τύπου αναφορικά με τη συνεργασία του με τον Όμιλο Attica Group - ο οποίος ηγείται του ελληνικού κλάδου επιβατηγού ακτοπλοΐας - για την εκπαίδευση του στόλου του σε ζητήματα βέλτιστης άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

«Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης με τίτλο “Εξυπηρέτηση-Παροχή Συνδρομής σε Επιβάτες με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & Μειωμένη Κινητικότητα”. Στόχος είναι η επιμόρφωση των αξιωματικών και πληρωμάτων στα πλοία του στόλου του Ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται στις γραμμές της Ελλάδας και της Ιταλίας με τα εμπορικά σήματα Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και ΑΝΕΚ Lines. Τα στελέχη των πλοίων της Attica Group λαμβάνουν σύγχρονη εξειδικευμένη εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από βιωματικές ασκήσεις σε πραγματικές συνθήκες, από τον πλέον επίσημο φορέα εκπαίδευσης σε ζητήματα αναπηρίας στην Ελλάδα, το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης περιλαμβάνει την εξοικείωση του στόλου και του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου στην εξυπηρέτηση, υποστήριξη, και βέλτιστη ανταπόκριση στις ανάγκες ατόμων με οπτική αναπηρία, με κινητική αναπηρία-μειωμένη κινητικότητα, με κώφωση/βαρηκοΐα, αλλά και με νοητική-γνωστική-αναπτυξιακή-ψυχική αναπηρία και λοιπές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Παράλληλα, οι εκπαιδεύσεις έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται βάσει των πλέον σύγχρονων διεθνών προδιαγραφών προσβασιμότητας στις ακτοπλοϊκές μεταφορές και στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, συντάσσοντας ταυτόχρονα τις πλέον επικαιροποιημένες, σε διεθνές επίπεδο, κατευθυντήριες οδηγίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρία.

Η πρωτοβουλία της Attica Group σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και διασφαλίζει τις μετακινήσεις των ανθρώπων μας δημιουργώντας μία μοναδική, ασφαλή ταξιδιωτική εμπειρία στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων με αξιοπρέπεια και χωρίς διακρίσεις.

Συγχαρητήρια στην Attica Group για την εφαρμογή της κεφαλαιώδους αρχής του αναπηρικού κινήματος

“Τίποτα χωρίς τα άτομα με αναπηρία”»