ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Attica Group: Τα «αναχώματα» στα πράσινα βάρη στα νησιά και οι άξονες ανάπτυξης
Ναυτιλία
09:30 - 11 Σεπ 2026

Attica Group: Τα «αναχώματα» στα πράσινα βάρη στα νησιά και οι άξονες ανάπτυξης

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με όχημα την ανανέωση του στόλου, τις επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την ψηφιακή αναβάθμιση, η Attica Group επιχειρεί να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητά της αλλά και να περιορίσει τη μετακύλιση των “πράσινων” βαρών στις νησιώτικες κοινωνίες. Στο επίκεντρο έτσι του επιχειρηματικού πλάνου για έναν όμιλο με στρατηγική σημασία για την εθνική συνοχή καθώς προσφέρει μεταφορικό έργο για κάθε γωνιά του αιγίου 12 μήνες το χρόνο, βρίσκονται τα πλάνα για αναχώματα στις πιέσεις από το EU ETS, το υψηλό κόστος καυσίμων, αλλά και η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης της πράσινης μετάβασης στην ακτοπλοΐα.

Ουσιαστικά. σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της πράσινης μετάβασης μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική ακτοπλοΐα, η Attica Group επιχειρεί να δημιουργήσει «άμυνα» μέσα από επενδύσεις στον στόλο και τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσίμων.

Συγκεκριμένα, η εικόνα που παρουσίασε η διοίκηση στη Γενική Συνέλευση του Ομίλου συνδυάζει θετικές επιδόσεις στην αγορά με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον κόστους. Η εσωτερική επιβατική κίνηση αυξήθηκε περίπου 3% κατά τη θερινή περίοδο, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ενισχύθηκε το 2025 κατά 1,2% το 2025.

Την ίδια ώρα, όμως, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις, το κόστος των καυσίμων και η ανάγκη αντικατάστασης του γηρασμένου στόλου δημιουργούν ένα σύνθετο παζλ για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Για την Attica, η απάντηση περνά από τρεις βασικούς άξονες, έναν νεότερο και αποδοτικότερο στόλο,την ενίσχυση της πελατοκεντρικής ανάπτυξης και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας.

Η εξοικονόμηση των 58 εκατ. ευρώ

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας περιορισμού του κόστους βρίσκεται στα scrubbers.

Δέκα πλοία του Ομίλου διαθέτουν ήδη τη συγκεκριμένη τεχνολογία, ενώ, μαζί με τα νέα πλοία που εντάσσονται σταδιακά στον στόλο, εκτιμάται ότι περίπου το 75% της συνολικής κατανάλωσης θα προέρχεται από πλοία εξοπλισμένα με scrubbers.

Η οικονομική επίδραση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με το marine gasoil να έχει ξεπεράσει τα 1.300 ευρώ ανά μετρικό τόνο, η δυνατότητα χρήσης οικονομικότερου καυσίμου μετατρέπεται σε κρίσιμο παράγοντα για το λειτουργικό κόστος.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, μόνο κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους, εάν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, η επιβάρυνση από το κόστος καυσίμων θα ήταν περίπου 58 εκατ. ευρώ υψηλότερη.

Η εξοικονόμηση δεν περιορίζεται, ωστόσο, στα scrubbers. Η Attica εγκαθιστά παράλληλα συστήματα και τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω την κατανάλωση καυσίμου κατά περίπου 3%-5%, επιχειρώντας να μειώσει την έκθεσή της στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενέργειας.

Νέα πλοία με ορίζοντα το 2027

Στο μέτωπο του στόλου, ο Όμιλος έχει ήδη προχωρήσει στην πώληση 14 παλαιότερων και περισσότερο κοστοβόρων πλοίων, μειώνοντας τη μέση ηλικία του στόλου κατά περίπου πέντε χρόνια.

Η διαδικασία δεν σταματά εδώ. Με την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος, η συνολική μείωση της μέσης ηλικίας αναμένεται να φτάσει τα εννέα χρόνια, ενώ οι παραδόσεις των νέων πλοίων τοποθετούνται στο καλοκαίρι του 2027.

Για την Attica, η ανανέωση του στόλου αποτελεί κάτι περισσότερο από μια επενδυτική επιλογή. Είναι ταυτόχρονα εργαλείο περιορισμού του λειτουργικού κόστους, συμμόρφωσης με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Ωστόσο, η διοίκηση καθιστά σαφές ότι η ανανέωση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στα κεφάλαια των εταιρειών.

Το «αγκάθι» του EU ETS

Εδώ βρίσκεται και μία από τις μεγαλύτερες ενστάσεις της Attica απέναντι στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Παν. Δικαίος, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το EU ETS στην ακτοπλοΐα, επισημαίνοντας ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» μπορεί τελικά να μεταφέρει σημαντικό μέρος του κόστους στις νησιωτικές κοινωνίες και στους επιβάτες.

Στην πράξη, το περιβαλλοντικό κόστος δεν απορροφάται αποκλειστικά από τις εταιρείες, αλλά μετακυλίεται, σε σημαντικό βαθμό, στην τιμή του εισιτηρίου.

Στο φόντο αυτό, η Attica ζητά ένα πιο προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες πλαίσιο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τη νησιωτικότητα και τον ιδιαίτερο ρόλο της ακτοπλοΐας στη σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η παράταση, μετά το 2030, του ειδικού καθεστώτος για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 200.000 κατοίκων, για ακόμη πέντε χρόνια.

Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι πλέον η μετάβαση από τη συζήτηση στην πράξη. Όπως προκύπτει από τη θέση της διοίκησης, μέχρι σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί από τις Βρυξέλλες ένα επαρκώς συγκεκριμένο σχέδιο με σαφή μέτρα εφαρμογής.

Χρηματοδότηση για τον νέο ακτοπλοϊκό χάρτη

Η ανάγκη ανανέωσης του στόλου οδηγεί αναπόφευκτα και στο ζήτημα της χρηματοδότησης.

Η Attica θεωρεί ότι η μετάβαση σε νεότερα, καθαρότερα και ενεργειακά αποδοτικότερα πλοία απαιτεί εθνική στρατηγική, χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμούς στήριξης.

Στην αγορά έχουν ήδη συζητηθεί διάφορες προτάσεις και σχήματα. Το ζητούμενο πλέον είναι αυτά να αποκτήσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και να περάσουν στο στάδιο της εφαρμογής.

Παράλληλα, ο κλάδος διεκδικεί μηχανισμό αντιστάθμισης για το πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει τον επιβάτη εξαιτίας των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. Παρά τη συνεννόηση που, σύμφωνα με τη διοίκηση, έχει υπάρξει με το υπουργείο Ναυτιλίας, οι σχετικές πράξεις στο πεδίο παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Χωρίς οριζόντιες αυξήσεις παρά τις πιέσεις

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Attica επέλεξε να μην προχωρήσει σε οριζόντιες αυξήσεις τιμών, διατηρώντας παράλληλα την εκπτωτική πολιτική για τις ευάλωτες ομάδες.

Η ζήτηση, πάντως, εξακολουθεί να δείχνει αντοχές. Η εσωτερική αγορά κινήθηκε ανοδικά κατά περίπου 3% το καλοκαίρι, ενώ θετική εικόνα καταγράφεται και στην κίνηση των φορτηγών.

Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στην ενίσχυση των απευθείας καναλιών πωλήσεων, τα οποία αυξήθηκαν περίπου 9%, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Από τα εισιτήρια στην τεχνητή νοημοσύνη

Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί ακόμη ένα κομμάτι της στρατηγικής.

Το καλοκαίρι τέθηκε σε λειτουργία AI agent για την εξυπηρέτηση των πελατών, με στόχο να περιοριστεί ο φόρτος στα τηλεφωνικά κέντρα και να βελτιωθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, έχουν οριστεί 50 «AI ambassadors», οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως εσωτερικοί φορείς διάχυσης της τεχνογνωσίας και θα συμβάλουν στην ευρύτερη αξιοποίηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό.

Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος προχωρά σε συγχωνεύσεις θυγατρικών και απλοποίηση της οργανωτικής του δομής, επιδιώκοντας να περιορίσει την πολυπλοκότητα και να απελευθερώσει πόρους. Η νέα δομή οργανώνεται γύρω από δύο βασικούς πυλώνες, την Αδριατική και την εσωτερική αγορά.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η Attica Group βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια διπλή πρόκληση. Από τη μία, καλείται να αξιοποιήσει τη σχετικά ανθεκτική ζήτηση και να ενισχύσει την αποδοτικότητά της. Από την άλλη, πρέπει να διαχειριστεί ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανόνες και να χρηματοδοτήσει την ανανέωση του στόλου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica Group: Οικονομική αξία €945,6 εκατ. και κοινωνική συνεισφορά €9,7 εκατ. το 2025
Ναυτιλία

Attica Group: Οικονομική αξία €945,6 εκατ. και κοινωνική συνεισφορά €9,7 εκατ. το 2025

Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργα €2,3 δισ. στα νησιά
Πολιτική

Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργα €2,3 δισ. στα νησιά

Ferryhopper: Η Αίγινα πρώτη στην προτίμηση των Ελλήνων και η Πάρος των διεθνών ταξιδιωτών το καλοκαίρι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ferryhopper: Η Αίγινα πρώτη στην προτίμηση των Ελλήνων και η Πάρος των διεθνών ταξιδιωτών το καλοκαίρι

Ράλι στις τιμές ακινήτων στα νησιά – Ποια «κερδίζουν» τους ξένους αγοραστές
Ακίνητα

Ράλι στις τιμές ακινήτων στα νησιά – Ποια «κερδίζουν» τους ξένους αγοραστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/09/2026 - 10:08

Στο κυνήγι του πλούτου

Ειδήσεις
11/09/2026 - 10:07

Βρετανία: Ξαφνική «ανάσα» με ανάπτυξη 0,4% τον Ιούλιο παρά τις ενεργειακές πιέσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/09/2026 - 09:58

Το showcar της McLaren και η θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna τρέχουν live στο ΟΑΚΑ στις 3 Οκτωβρίου

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 09:49

Ασιατικές αγορές: Βουτιά 2,8% για τον Kospi και 2,6% για τον Nikkei

Ναυτιλία
11/09/2026 - 09:30

Attica Group: Τα «αναχώματα» στα πράσινα βάρη στα νησιά και οι άξονες ανάπτυξης

Πολιτική
11/09/2026 - 09:18

Αρναούτογλου: Εξηλεκτρισμός χωρίς δίκτυα και αποθήκευση σημαίνει ο λογαριασμός στους πολίτες

Τεχνολογία
11/09/2026 - 09:11

AI: Πόσο ρεαλιστικές είναι οι προβλέψεις για αφανισμό της ανθρωπότητας σε 10 χρόνια;

Επιχειρήσεις
11/09/2026 - 08:46

SOS των μικρομεσαίων μετά τη ΔΕΘ: Οι αριθμοί της κυβέρνησης απέναντι στην πραγματικότητα της αγοράς

Ακίνητα
11/09/2026 - 08:33

Ενοίκια: Προς παράταση, η υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας – Γιατί «κολλάει» το ΜΙΔΑ

Ειδήσεις
11/09/2026 - 08:14

Μια γενιά που δεν θυμάται την 11η Σεπτεμβρίου

Ναυτιλία
11/09/2026 - 08:11

Ο ανθρώπινος αποκλεισμός του Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι

Περιβάλλον
11/09/2026 - 07:59

Μόλις βιώσαμε τον θερμότερο μήνα στην ιστορία του πλανήτη

Εκλογές ΗΠΑ
11/09/2026 - 07:44

Τα... ψιλά γράμματα για το «μέρισμα» των 5.000 δολαρίων του Τραμπ

Ειδήσεις
11/09/2026 - 06:58

ΗΠΑ: Πώς από την ενότητα της 11ης Σεπτεμβρίου βρέθηκαν σε βαθύ πολιτικό διχασμό

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:33

Τσελίκ κατά Μητσοτάκη: «Περικύκλωση» της Τουρκίας βλέπει στη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ

Αυτοδιοίκηση
10/09/2026 - 23:30

Χαρδαλιάς: Επενδύουμε €15,54 εκατ. για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα Δήμους

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:28

Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 23:22

Συνεχίστηκε η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$

Πολιτική
10/09/2026 - 23:10

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι βήμα μπροστά για τον λαό

Οικονομία
10/09/2026 - 22:59

ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: myLEX - Η νέα ψηφιακή πύλη νομοθετικής πληροφόρησης

Magazino
10/09/2026 - 22:52

Πρεμιέρες: Καθηλώνει το υποψήφιο για 8 βραβεία Σεζάρ «Φάκελος 137»

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:41

Τραγωδία στην Ελβετία: Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:40

11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους πάνω από τη Νέα Υόρκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:30

Σχολικός αγιασμός: Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Πολιτική
10/09/2026 - 22:15

ΣΥΡΙΖΑ: «Περιθώριο υπάρχει» για 13η σύνταξη και στήριξη των ΜμΕ – Μήνυμα Δούρου από Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 21:59

Ιράν: Περιορισμένη επανεκκίνηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Ομόλογα
10/09/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών

Υγεία
10/09/2026 - 21:30

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας: Πότε το scrolling των εφήβων γίνεται επικίνδυνο

Οικονομία
10/09/2026 - 21:15

Καλαφάτης: Διαρκής η στήριξη της Κυβέρνησης προς την κοινωνία και τους πολίτες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 20:59

Κομισιόν: Νέα μέτρα για τα παιδιά στα social media – Τι θα ανακοινώσει η φον ντερ Λάιεν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ