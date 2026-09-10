Attica Group: Στα €945,6 εκατ. οι διανομές οικονομικής αξίας και στα €9,7 εκατ. η κοινωνική συνεισφορά το 2025

Η Attica Group δημοσίευσε τον 17ο Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου για το 2025 και την πρόοδο που σημειώθηκε στους τομείς της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Με ηγετική παρουσία στην ελληνική επιβατηγό ναυτιλία και καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση της νησιωτικής χώρας, η Attica Group αναπτύσσει σταθερά τη δραστηριότητά της, με υπευθυνότητα έναντι όλων των κοινωνικών εταίρων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της λογοδοσίας. Για τον Όμιλο Attica, η Υπεύθυνη και Βιώσιμη ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της νησιωτικής συνδεσιμότητας, την ασφάλεια, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη μετάβαση της επιβατηγού ναυτιλίας σε ένα μοντέλο λειτουργίας χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ο 17ος Απολογισμός Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Attica Group στην ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, περιλαμβάνοντας 108 δημοσιοποιήσεις βάσει των Προτύπων GRI (Global Reporting Initiative) καθώς και 440 ποσοτικούς δείκτες, σημειώνοντας μία εξαιρετική πορεία αύξησης των δεικτών κατά 95% σε σχέση με το 2018, έτος έναρξης της συστηματικής εφαρμογής της στρατηγικής Υπεύθυνης και Βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Οι επιδόσεις αυτές αναγνωρίστηκαν και από διεθνείς φορείς αξιολόγησης, καθώς το 2025, η Attica Group κατατάχθηκε στο 25% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στον κλάδο Μεταφορών και Υποδομών Μεταφορών, σύμφωνα με την αξιολόγηση Standard & Poor’s Global Corporate Sustainability Assessment. Παράλληλα, έλαβε Βαθμολογία Διαφάνειας ESG 99% από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αυξημένη κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, επίδοση που την κατέταξε στη 2η θέση μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών και στην 1η θέση του κλάδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ισχυρή συνεισφορά στην οικονομία και την κοινωνία

Η οικονομική αξία που διανεμήθηκε από τη δραστηριότητα του Ομίλου το 2025 ανήλθε σε €945,6 εκατ. προς εργαζομένους, φόρους, προμηθευτές, συνεργάτες, παρόχους κεφαλαίου, κοινωνικές δράσεις και επενδύσεις. Παράλληλα, το 81,5% των συνολικών δαπανών αγορών κατευθύνθηκε σε εγχώριους προμηθευτές, ενισχύοντας τη συμβολή της Attica Group στην ελληνική οικονομία.

Με σταθερή προτεραιότητα στους ανθρώπους της, η Attica Group διπλασίασε τις ώρες εκπαίδευσης σε σχέση με το 2024, προσεγγίζοντας συνολικά τις 30.000 ώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Υγεία και την Ασφάλεια, με τις σχετικές ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων στα πλοία να αυξάνονται κατά 74%, ενώ το 100% των εργαζομένων στον στόλο του Ομίλου, συμμετείχε σε εσωτερικά γυμνάσια για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η σταθερή δέσμευση του Ομίλου στη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος επιβεβαιώθηκε περαιτέρω, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο νηογνώμονα ABS (American Bureau of Shipping), με την πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018, του συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για το σύνολο των πλοίων του στόλου του, καθιστώντας την Attica Group την πρώτη εταιρεία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα, που επιτυγχάνει αντίστοιχη πιστοποίηση.

Η συνολική κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ανήλθε σε €9,7 εκατ. Η αξία των προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης αυξήθηκε κατά 20,6% έναντι του 2024, ενώ οι ωφελούμενοι συμπολίτες μας από σχετικές δράσεις και προγράμματα υπερτριπλασιάστηκαν.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης διατέθηκαν περισσότερα από 402.000 εκπτωτικά εισιτήρια, αυξημένα κατά 22,8%, ενώ η αξία των αντίστοιχων εκπτώσεων αυξήθηκε κατά 21,7%. Οι δράσεις κάλυψαν το σύνολο των νησιών στα οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Παράλληλα, η Attica Group συνέχισε τη συνεργασία της με τα Special Olympics Hellas, μέσω του ρόλου της ως Χρυσός Χορηγός , υποστηρίζοντας προγράμματα που αξιοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού για την ενδυνάμωση ανθρώπων από νησιωτικές περιοχές της χώρας, ενώ η συμμετοχή των εργαζομένων στην ξηρά σε εθελοντικές δράσεις αυξήθηκε κατά 16,8%, ενισχύοντας περαιτέρω το κοινωνικό αποτύπωμα του Ομίλου.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα

Η Attica Group συνέχισε την εφαρμογή του Οδικού Χάρτη Αποανθρακοποίησης, υλοποιώντας παρεμβάσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων και τη μείωση των εκπομπών από τη λειτουργία του στόλου. Παράλληλα, αξιοποιεί κλιματικά σενάρια αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C, 2°C και 3°C, με στόχο την αξιολόγηση των μελλοντικών κλιματικών κινδύνων και την έγκαιρη, προληπτική προσαρμογή της δραστηριότητας της.

Κατά το 2025, ο δείκτης έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά διανυθέν ναυτικό μίλι μειώθηκε κατά 7,9 kgr eCO₂/nm σε σχέση με το 2024 στον ιδιόκτητο στόλο του, ενώ οι εκπομπές SOx περιορίστηκαν κατά 48,5% και οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 και PM10 κατά 17,6%. Η πρόοδος αυτή εντάσσεται στον στόχο του Ομίλου για μείωση κατά 14% της έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με έτος βάσης το 2019.

Η συστηματική περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για την Attica Group, η οποία υπήρξε ο πρώτος όμιλος επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα απέκτησε πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης, κατά την τελευταία τριετία, μεταφέρθηκαν από τα νησιά περισσότεροι από 414 τόνοι υλικών προς ανακύκλωση. Επιπλέον, το 91,2% των εργαζομένων ενημερώθηκε σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την υπεύθυνη λειτουργία σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι Περιβαλλοντικές αποΔράσεις στα ελληνικά νησιά, με τη συμμετοχή εθελοντών εργαζομένων και τη συνεργασία εξειδικευμένων φορέων για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Από το 2021, έχουν απομακρυνθεί από βυθούς και ακτές περισσότερα από 25.000 ανακυκλώσιμα αντικείμενα και 2,5 τόνοι διχτυών.

Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης

Ο Όμιλος συνεχίζει την εφαρμογή του 3ου κύκλου της Στρατηγικής Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (2024 – 2026), έχοντας ήδη υλοποιήσει 90 από τις προβλεπόμενες ενέργειες, βελτιώνοντας κατά 13% το επίπεδο εφαρμογής της στρατηγικής του το 2025 και ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεών του.