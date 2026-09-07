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Κίνα και Ευρώπη αναζητούν στενότερη συνεργασία για τα πλοία του μέλλοντος
Ναυτιλία
12:48 - 07 Σεπ 2026

Κίνα και Ευρώπη αναζητούν στενότερη συνεργασία για τα πλοία του μέλλοντος

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας και των Ευρωπαίων πλοιοκτητών ανέδειξε η πρώτη συνδιάσκεψη "China-Europe Maritime", που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της SMM 2026, στο Αμβούργο. 

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανάπτυξη νέων πλοίων, τα εναλλακτικά καύσιμα και η ψηφιοποίηση, καθώς η ναυτιλία καλείται να προχωρήσει σε επενδύσεις μεγάλης διάρκειας μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τις μελλοντικές τεχνολογίες και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η συνδιάσκεψη διοργανώθηκε από κοινού από την China Association of the National Shipbuilding Industry (CANSI), τη γερμανική ένωση πλοιοκτητών VDR και τον Νορβηγικό νηογνώμονα DNV, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους δύο κλάδων με καθοριστική βαρύτητα στην παγκόσμια ναυτιλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών ναυπηγήσεων, ενώ οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες διαχειρίζονται περισσότερο από το ένα τρίτο της παγκόσμιας χωρητικότητας του στόλου.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενεργειακή απόδοση, την επιχειρησιακή ευελιξία και την ψηφιακή καινοτομία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης πλοίων που θα μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους απανθρακοποίησης και στις μεταβαλλόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, χωρίς να περιορίζονται πρόωρα σε μία μόνο τεχνολογική ή ενεργειακή επιλογή.

Η αβεβαιότητα γύρω από τα καύσιμα του μέλλοντος καθιστά την ευελιξία κρίσιμο παράγοντα για τις σημερινές ναυπηγικές αποφάσεις.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του DNV, Knut Ørbeck-Nilssen, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα διαμορφώσουν τη ναυτιλία για τις επόμενες δεκαετίες. Όπως σημείωσε, η συγκέντρωση εκπροσώπων της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας, της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και της ευρύτερης αλυσίδας αξίας αποτελεί σημαντική ευκαιρία για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου.

Από κινεζική πλευρά, ο πρόεδρος της China State Shipbuilding Corporation (CSSC), Xu Peng, επισήμανε ότι οι ναυτιλιακοί τομείς Κίνας και Ευρώπης διαθέτουν κοινές επιδιώξεις και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα. Εκτίμησε ότι η σύνοδος μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για βαθύτερη συνεργασία, διευρύνοντας τις σχέσεις μεταξύ ναυπηγείων και πλοιοκτητών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Στις δύο υψηλού επιπέδου συζητήσεις, τις οποίες συντόνισαν ο διευθύνων σύμβουλος της VDR, Dr. Martin Kröger, και ο αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας της CANSI, Li Yanqing, συμμετείχαν στελέχη των China Merchants Industry, Guangzhou Shipyard International, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding και Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των Vogemann Reederei, Briese Schiffahrt, Bernhard Schulte, MPC Containerships και Grieg Edge, καθώς και του DNV.

Η πρόεδρος της VDR, Dr. Gaby Bornheim, τόνισε ότι η παραγγελία ενός νέου πλοίου αποτελεί δέσμευση δεκαετιών και όχι βραχυπρόθεσμη επένδυση. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, απαιτούνται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πλοιοκτητών και ναυπηγείων.

Υπενθύμισε ότι πολλά από τα πλέον προηγμένα εμπορικά πλοία αποτελούν προϊόν συνεργασίας Ευρωπαίων πλοιοκτητών και Κινέζων ναυπηγών, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος δύσκολα επιτυγχάνεται μεμονωμένα.

Η σύνοδος ανέδειξε τελικά τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για τη μετάβαση της ναυτιλίας σε έναν αποδοτικότερο και χαμηλότερων εκπομπών στόλο, με επενδυτικές επιλογές που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

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