Κικίλιας από Σάμο: Ενίσχυση Λιμενικού με σύγχρονα μέσα και νέο προσωπικό

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βρέθηκε στη Σάμο, όπου τόνισε ότι «προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις προμήθειες νέων σκαφών του Λιμενικού Σώματος, νέων μέσων τελευταίας τεχνολογίας, κάμερες ντρόουν, δορυφορικές λήψεις και ό,τι άλλο ψηφιακό απαιτείται».

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι τα καινούρια μέσα θα βοηθήσουν το Λιμενικό Σώμα του νησιού να ανταποκριθεί καλύτερα στη δουλειά τους, ενώ, όπως τόνισε, τον Οκτώβριο έχει προβλεφθεί ειδικό κομμάτι για προσλήψεις νέων συναδέλφων, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στη Σάμο.

Ο υπουργός δήλωσε πως «είμαστε πολύ περήφανοι για τα στελέχη μας εδώ στη Σάμο, από τον κύριο Λιμενάρχη, τον κύριο Υπολιμενάρχη μέχρι και τον τελευταίο λιμενοφύλακα. Θέλω να σας πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος έχουν δώσει τεράστιες μάχες εδώ, στα θαλάσσια σύνορά μας, για να προστατέψουν τους νησιώτες μας, για να φυλάξουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, για να κάνουν έρευνα και διάσωση εκεί που απαιτείται και για να εφαρμόζουν και να τηρούν το νόμο και τις διεθνείς συνθήκες της θάλασσας. Τους είμαστε ευγνώμονες ως πατρίδα και τους ευχαριστούμε».

Επιπλέον, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε πως το Υπουργείο Ναυτιλίας στηρίζει έμπρακτα το Λιμενικό Σώμα: «Ήρθαμε εδώ με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, τον Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά και το συνάδελφό μου και πρώην καθηγητή μου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Χριστόδουλο τον Στεφανάδη, για να δείξουμε έμπρακτα ότι είμαστε δίπλα τους και τους στηρίζουμε. Και για μία ακόμη φορά, θα το πω εδώ για να ακουστεί παντού: Κάτω τα χέρια από τους λιμενικούς μας. Οι λιμενικοί μας δίνουν τεράστιες μάχες εδώ, μέρα και νύχτα. Οι σχολιασμοί να γίνονται για τους σύγχρονους λαθρέμπορους, για αυτούς οι οποίοι σκίζουν τις βάρκες μέσα στο Αιγαίο και πνίγουν και σκοτώνουν τον κόσμο. Και όχι για τους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος που κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον, που ορκίστηκαν στη Σημαία και στην Πατρίδα και που φυλάνε τα νησιά μας, τις θάλασσές μας και το κάνουν με ύψιστο επαγγελματισμό και αφοσίωση».

Αναφερόμενος στην ανάγκη αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και την επιτάχυνση των λιμενικών έργων αλλά και την ενίσχυση της νησιωτικότητας, ο υπουργός επισήμανε πως «κάναμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τους κύριους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Προέδρους των Λιμενικών Ταμείων του νησιού και των όμορων νησιών, για όλα τα θέματα λιμενικών υποδομών, στελέχωσης, μελετών, λιμενικών έργων, ακτοπλοϊκής διασύνδεσης, που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Τους στηρίζουμε όλους ανεπιφύλακτα και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ακόμα πιο πολύ στο μέλλον, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιτάχυνση των λιμενικών έργων». Και πρόσθεσε: «Είναι μια πολύ εποικοδομητική επίσκεψη, καθότι θέλουμε να στηρίξουμε τους νησιώτες μας, θέλουμε να στηρίξουμε τα νησιά, το τουριστικό προϊόν, τη διασύνδεση και μαζί με τις υπηρεσίες και το real estate. Αυτά τα δύο είναι η κύρια πηγή εσόδου για την χώρα και τους πολίτες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να την ενισχύουμε και να τη στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο».

Τον υπουργό, υποδέχθηκαν ο Βουλευτής Σάμου, Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Διοικητής της 9ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Ευστράτιος Ψύρρας και ο Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Σάμου, Πλοίαρχος Λ.Σ. Δημήτριος Τσινιάς, με τους οποίους επισκέφθηκε, αρχικά, το Λιμεναρχείο Σάμου όπου ενημερώθηκε για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα της Περιφέρειας και του Λιμεναρχείου και συζήτησε με τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής, ιδίως για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά, αναφορικά με τη διαχείριση και αντιμετώπιση του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών.

Ο Βουλευτής Σάμου, Χριστόδουλος Στεφανάδης, δήλωσε: «Είναι, πράγματι, μια καλή και ευτυχής συγκυρία σήμερα που έχουμε ένα κορυφαίο, στην κυριολεξία, στέλεχος της κυβέρνησής μας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Θυμίζω ότι, αντικειμενικά, από όπου και αν πέρασε άφησε ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο. Πυροσβεστική, τουρισμό, παντού. Είναι ένας υπουργός των έργων και όχι των λόγων ή των υποσχέσεων. Εμένα, προσωπικά, μου θυμίζει τον Εθνάρχη Καραμανλή που – το λέω συνειρμικά – ό,τι έλεγε το έκανε. Αυτά που είπε θα τα κάνει, όπως έκανε στην Πυροσβεστική με το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, όπου η Πυροσβεστική άλλαξε τελείως εποχή, απογειώθηκε και θα το δείτε στο άμεσο μέλλον – πιστεύω – θα κάνει το ίδιο και στο Λιμενικό Σώμα και στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τις ελληνικές θάλασσες. Η Ελλάδα είναι το έθνος της θάλασσας – θυμίζω – και επομένως, το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση».

Ο Αρχηγός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς, ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στο λιμεναρχείο της Σάμου, στο νησί της Σάμου, ένα νησί το οποίο είναι στα σύνορα της Ελλάδας και στα ευρωπαϊκά σύνορα. Το Λιμενικό Σώμα φυλάει τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα, φυλάει τους Έλληνες πολίτες, προσφέρει ασφάλεια, ασφάλεια και στα σύνορα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και σε οποιοδήποτε κομμάτι αρμοδιότητάς μας. Σώζουμε ζωές στο Αιγαίο και θέλουμε να ενισχύσουμε πραγματικά, ακόμα παραπάνω, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, όλο το Λιμενικό, κυρίως τα ακριτικά νησιά και τους ακρίτες της Ελλάδας. Ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στη Σάμο και σε όλη την Ελλάδα που φυλάνε σύνορα και δίνουν τη ζωή τους και την ψυχή τους καθημερινά».