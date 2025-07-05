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Χαρδαλιάς: Η φωνή της Αττικής πρέπει να ακούγεται δυνατά στην Ευρώπη
Αυτοδιοίκηση
11:26 - 05 Ιουλ 2025

Χαρδαλιάς: Η φωνή της Αττικής πρέπει να ακούγεται δυνατά στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τονίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των Μητροπολιτικών Περιφερειών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Κατά την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε την κομβική σημασία της Περιφέρειας Αττικής στα ευρωπαϊκά όργανα: «Η φωνή της Αττικής πρέπει να ακούγεται καθαρά, δυνατά και με συνέπεια στην Ευρώπη. Γιατί η Αττική είναι η Περιφέρεια που φιλοξενεί τη μισή Ελλάδα, η πρωτεύουσα Περιφέρεια της πατρίδας μας, που κρατά σταθερή την κοινωνική συνοχή, που στηρίζει την επιχειρηματικότητα, που καινοτομεί, που προσελκύει επενδύσεις, που σηκώνει το βάρος του τουρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις – από την κλιματική κρίση και την ανθεκτικότητα των υποδομών μας, μέχρι την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – η Αττική μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να απουσιάζει από κανένα πλαίσιο διαλόγου και λήψης αποφάσεων. Η παρουσία μας στα ευρωπαϊκά όργανα δεν είναι τυπική. Είναι ουσιαστική. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα φέρνουμε την Αττική στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές συνοχής, η χρηματοδότηση και τα αναπτυξιακά εργαλεία λειτουργούν υπέρ των ανθρώπων μας, υπέρ των τοπικών κοινωνιών, υπέρ της προοπτικής της χώρας μας».

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, ο Περιφερειάρχης Αττικής συμμετείχε στην τακτική συνεδρίαση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, όπου συζητήθηκαν ζητήματα κομβικής σημασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Περιφερειών, όπως το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2027, οι νομοθετικές προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αιρετών εκπροσώπων των Περιφερειών και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του Περιφερειάρχη στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Αντιπρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Ομάδας SEArica, Ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, με αντικείμενο τις προκλήσεις της συνδεσιμότητας και του τουρισμού και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενισχυθούν η ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών νησιών.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς συμμετείχε στις εργασίες της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις του Βιώσιμου Τουρισμού, η προετοιμασία για την ευρωπαϊκή ατζέντα στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στη Βραζιλία, η ανθεκτικότητα των υδάτων και η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027. Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό, τονίζοντας τη σημασία της εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Επίσης, ανέδειξε τις προκλήσεις που συνδέονται με τον υπερτουρισμό, τη στέγαση και τις υποδομές, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές συνοχής και η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους αποτελούν σημαντικά εργαλεία στήριξης για τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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