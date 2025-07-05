Άγιον Όρος: Στη Μονή Σίμωνος Πέτρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από το γιο του Κωνσταντίνο, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στο τέλος της θείας λειτουργίας οι μοναχοί τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη των γονέων του Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη και του Παύλου Μπακογιάννη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ονόματα των γονέων του πρωθυπουργού είναι καταχωρημένα ως ευεργετών στα κτητορικά δίπτυχα της Ιεράς Μονής, για τη βοήθεια που προσέφερε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο μοναστήρι μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1990.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή του Πρωθυπουργού από τα μέλη της μοναστικής αδελφότητας, με προσφώνηση από τον Ηγούμενο Ελισαίο και αντιφώνηση από τον κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην προσφώνηση του Ηγουμένου της Σίμωνος Πέτρας γίνεται αναφορά στους γονείς του πρωθυπουργού, καθώς και στην προσφορά του ίδιου στο Άγιον Όρος. Μάλιστα, κατά τη θεία λειτουργία ο πρωθυπουργός απήγγειλε το Σύμβολο της Πίστεως και είπε την προσευχή σύμφωνα με το πρωτόκολλο.