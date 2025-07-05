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Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Βορονέζ
Ειδήσεις
11:59 - 05 Ιουλ 2025

Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Βορονέζ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας χτύπησαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Borisoglebsk της Ρωσίας στην περιοχή Βορονέζ το Σάββατο (5/7), σύμφωνα με δήλωση του ουκρανικού στρατού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο στρατός ισχυρίζεται ότι χτύπησε μία αποθήκη βομβών και ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος, ενώ ανέφερε ότι πιθανόν χτυπήθηκαν και άλλα αεροσκάφη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αυτό το αεροδρόμιο είναι η βάση των εχθρικών αεροσκαφών Su-34, Su-35S και Su-30SM», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με το Reuters.

Ο κυβερνήτης του Βορονέζ, Αλεξάντερ Γκούσεφ, έγραψε στο Telegram ότι περισσότερα από 25 ντρόουν καταστράφηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανέφερε ότι μια γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος υπέστη προσωρινή ζημιά, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο.

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