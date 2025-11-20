ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σκιώδης στόλος: Πρόταση Μαρινάκη για ελεγχόμενη απόσυρση και διάλυση των πλοίων
Ναυτιλία
07:55 - 20 Νοε 2025

Σκιώδης στόλος: Πρόταση Μαρινάκη για ελεγχόμενη απόσυρση και διάλυση των πλοίων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δημόσια έκκληση προς τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές να εξετάσουν προσωρινή χαλάρωση των οικονομικών περιορισμών που ισχύουν για τα δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», προκειμένου να καταστεί εφικτή η νόμιμη διάλυσή τους, απηύθυνε ο Έλληνας διαχειριστής πλοίων Ευάγγελος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο 6th Annual Capital Link Hong Kong Maritime Forum, ο ιδρυτής της Capital Maritime & Trading υπογράμμισε ότι ο σκιώδης στόλος έχει εξελιχθεί σε συστημική απειλή για την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χορηγήσουν βραχυπρόθεσμη εξαίρεση διάρκειας τριών έως τεσσάρων μηνών, ώστε να επιτρέπεται στους αγοραστές να μεταφέρουν νόμιμα χρήματα προς τους ιδιοκτήτες των υπό κυρώσεις πλοίων όταν αυτά οδηγούνται προς διάλυση.

Ο όρος «σκιώδης στόλος» χρησιμοποιείται πλέον από θεσμικά όργανα για να περιγράψει εκατοντάδες δεξαμενόπλοια, συνήθως μεγάλης ηλικίας, που λειτουργούν με περιορισμένη ή αδιαφανή εποπτεία, συχνά μέσω σημαιών ευκαιρίας και offshore εταιρικών σχημάτων.

Τα πλοία αυτά δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου εκτός του πλαισίου των διεθνών περιορισμών, παρακάμπτοντας τις ελεγκτικές διαδικασίες και σε αρκετές περιπτώσεις απενεργοποιώντας τα συστήματα εντοπισμού.

Η κλίμακα του φαινομένου είναι τέτοια που θεσμικές αναλύσεις εκτιμούν ότι αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 10% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, ενώ σημαντικό μέρος των θαλάσσιων εξαγωγών ρωσικού αργού έχει μεταφερθεί μέσω αυτών των πλοίων.

Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε σειρά κυρώσεων εις βάρος εταιρειών και πλοίων που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο, ενώ έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες οδηγίες για την ταυτοποίηση υπόπτων μεταφορών και πρακτικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από διαδοχικά πακέτα περιοριστικών μέτρων, έχει πλέον καταχωρίσει εκατοντάδες δεξαμενόπλοια σε καθεστώς απαγόρευσης πρόσβασης σε ευρωπαϊκά λιμάνια και παροχής υπηρεσιών.

Αντίστοιχες κινήσεις καταγράφονται και από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε επίπεδο G7 και Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για συντονισμένη παρακολούθηση και περιορισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται από τον συγκεκριμένο στόλο.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση του κ. Μαρινάκη επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που προκύπτει από τη συνέχιση της λειτουργίας αυτών των πλοίων χωρίς να υπάρχει θεσμικά ασφαλής δίοδος για την απόσυρση και διάλυσή τους.

Η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης από τους περιορισμούς θα επέτρεπε την υλοποίηση των συναλλαγών που απαιτούνται για την απομάκρυνση των πλοίων από την ενεργό δράση, με στόχο τη μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον και τη ναυσιπλοΐα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοινωνικές παροχές στην ΕΕ: Το 65% δίνεται μέσω επιδομάτων – Πόσα δαπανά η Ελλάδα
Ειδήσεις

Κοινωνικές παροχές στην ΕΕ: Το 65% δίνεται μέσω επιδομάτων – Πόσα δαπανά η Ελλάδα

AS Company: ΓΣ στις 12 Δεκεμβρίου για έκτακτη χρηματική διανομή
Ανακοινώσεις

AS Company: ΓΣ στις 12 Δεκεμβρίου για έκτακτη χρηματική διανομή

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Πάουελ: Θα ήθελα πολύ να τον απολύσω
Ειδήσεις

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Πάουελ: Θα ήθελα πολύ να τον απολύσω

Πώς οι baby boomers έγιναν η πλουσιότερη γενιά και γιατί τα παιδιά τους δεν θα τους φτάσουν
Ειδήσεις

Πώς οι baby boomers έγιναν η πλουσιότερη γενιά και γιατί τα παιδιά τους δεν θα τους φτάσουν

Οργή Πεκίνου για τις ατάκες Γκιλφόιλ για το λιμάνι Πειραιά - Αθήνα: «Οι συμφωνίες τηρούνται»
Ειδήσεις

Οργή Πεκίνου για τις ατάκες Γκιλφόιλ για το λιμάνι Πειραιά - Αθήνα: «Οι συμφωνίες τηρούνται»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα: Φόβοι ότι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια πολυκατοικίας
Ειδήσεις

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα: Φόβοι ότι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια πολυκατοικίας

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου: Κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές - «Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια»
Ναυτιλία

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου: Κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές - «Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια»

Η Ευρώπη που υποτίθεται ότι καταρρέει
Γιώργος Ραυτόπουλος

Η Ευρώπη που υποτίθεται ότι καταρρέει

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/06/2026 - 09:44

Τέλος για τον «Κόσμο»: Αποχώρησε ο Πέτρος Κόκκαλης – Στο προσκήνιο η συμπόρευση με το εγχείρημα Τσίπρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 09:30

Σταθερές οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια τον Ιούνιο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 09:20

Εντείνονται τα προβλήματα εφοδιασμού στη γερμανική μεταποίηση

Ειδήσεις
02/06/2026 - 08:50

Ο Τραμπ πιέζει για τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο, ελπίζοντας να ανοίξει ο δρόμος για συμφωνία με το Ιράν

Πολιτική
02/06/2026 - 08:38

Ο Πιερρακάκης στο Παρίσι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής πολιτικής

Εργασιακά
02/06/2026 - 08:22

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ναυτιλία
02/06/2026 - 08:16

M. Τραυλού: Χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 08:10

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα: Φόβοι ότι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια πολυκατοικίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 08:07

Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του «EKO Acropolis Rally» για 6η συνεχόμενη χρονιά

Ναυτιλία
02/06/2026 - 08:02

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου: Κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές - «Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/06/2026 - 07:55

Από τον υπερτουρισμό και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στην προστασία των νησιών - Προς μια αλλαγή παραδείγματος

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 23:22

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ