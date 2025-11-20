Σκιώδης στόλος: Πρόταση Μαρινάκη για ελεγχόμενη απόσυρση και διάλυση των πλοίων

Μιλώντας στο 6th Annual Capital Link Hong Kong Maritime Forum, ο ιδρυτής της Capital Maritime & Trading υπογράμμισε ότι ο σκιώδης στόλος έχει εξελιχθεί σε συστημική απειλή για την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χορηγήσουν βραχυπρόθεσμη εξαίρεση διάρκειας τριών έως τεσσάρων μηνών, ώστε να επιτρέπεται στους αγοραστές να μεταφέρουν νόμιμα χρήματα προς τους ιδιοκτήτες των υπό κυρώσεις πλοίων όταν αυτά οδηγούνται προς διάλυση.

Ο όρος «σκιώδης στόλος» χρησιμοποιείται πλέον από θεσμικά όργανα για να περιγράψει εκατοντάδες δεξαμενόπλοια, συνήθως μεγάλης ηλικίας, που λειτουργούν με περιορισμένη ή αδιαφανή εποπτεία, συχνά μέσω σημαιών ευκαιρίας και offshore εταιρικών σχημάτων.

Τα πλοία αυτά δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου εκτός του πλαισίου των διεθνών περιορισμών, παρακάμπτοντας τις ελεγκτικές διαδικασίες και σε αρκετές περιπτώσεις απενεργοποιώντας τα συστήματα εντοπισμού.

Η κλίμακα του φαινομένου είναι τέτοια που θεσμικές αναλύσεις εκτιμούν ότι αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 10% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, ενώ σημαντικό μέρος των θαλάσσιων εξαγωγών ρωσικού αργού έχει μεταφερθεί μέσω αυτών των πλοίων.

Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε σειρά κυρώσεων εις βάρος εταιρειών και πλοίων που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο, ενώ έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες οδηγίες για την ταυτοποίηση υπόπτων μεταφορών και πρακτικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από διαδοχικά πακέτα περιοριστικών μέτρων, έχει πλέον καταχωρίσει εκατοντάδες δεξαμενόπλοια σε καθεστώς απαγόρευσης πρόσβασης σε ευρωπαϊκά λιμάνια και παροχής υπηρεσιών.

Αντίστοιχες κινήσεις καταγράφονται και από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε επίπεδο G7 και Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για συντονισμένη παρακολούθηση και περιορισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται από τον συγκεκριμένο στόλο.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση του κ. Μαρινάκη επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που προκύπτει από τη συνέχιση της λειτουργίας αυτών των πλοίων χωρίς να υπάρχει θεσμικά ασφαλής δίοδος για την απόσυρση και διάλυσή τους.

Η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης από τους περιορισμούς θα επέτρεπε την υλοποίηση των συναλλαγών που απαιτούνται για την απομάκρυνση των πλοίων από την ενεργό δράση, με στόχο τη μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον και τη ναυσιπλοΐα.