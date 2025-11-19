Οργή Πεκίνου για τις ατάκες Γκιλφόιλ για το λιμάνι Πειραιά - Αθήνα: «Οι συμφωνίες τηρούνται»

Η Πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα αντέδρασε έντονα σε δηλώσεις της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φέρεται να προέτρεψε την Ελλάδα να «πουλήσει το Λιμάνι του Πειραιά» για να περιοριστεί η κινεζική επιρροή. Από ελληνικής πλευράς, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού επεσήμανε ότι η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί.

Η εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας χαρακτήρισε τις δηλώσεις ως συκοφαντικές, παρεμβατικές και διαποτισμένες από ψυχροπολεμική λογική, υποστηρίζοντας ότι η κινεζική επένδυση στο λιμάνι αποτελεί παράδειγμα αμοιβαίου οφέλους και έχει προσφέρει σημαντική στήριξη στην Ελλάδα, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης χρέους.

Τόνισε επίσης πως το Λιμάνι του Πειραιά δεν πρέπει να γίνει θύμα γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα για δικούς τους σκοπούς.

Από ελληνικής πλευράς, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού επεσήμανε ότι η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί, ότι η παραχώρηση του 67% του ΟΛΠ στους Κινέζους έγινε εν μέσω κρίσης ως η μόνη προσφορά, και ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής στάσης ή ευθυγράμμισης με τρίτους σε θέματα που αφορούν υφιστάμενες επενδύσεις.

Αναλυτικά, η εκπρόσωπος Τύπου της πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα δήλωσε: «Η νέα Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, κατά τη συνέντευξή της, εξαπέλυσε αβάσιμες επιθέσεις κατά της επένδυσης και λειτουργίας του Λιμανιού του Πειραιά από κινεζικές επιχειρήσεις. Αυτό συνιστά κακόβουλη συκοφάντηση της φυσιολογικής σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας και σοβαρή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Οι σχετικές δηλώσεις, διαποτισμένες με ψυχροπολεμική νοοτροπία και λογική ηγεμονισμού, αντιβαίνουν στη θεμελιώδη επαγγελματική δεοντολογία ενός διπλωμάτη και αποκαλύπτουν πλήρως τη δόλια πρόθεση των ΗΠΑ να εξυπηρετήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, εκμεταλλευόμενες το Λιμάνι του Πειραιά αλλά και ακόμη την Ελλάδα. Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την κατηγορηματική της αντίθεση.

Η Κίνα και η Ελλάδα είναι φίλοι που στέκονται ο ένας στο πλευρό του άλλου στις δύσκολες στιγμές και συνεργάζονται αποκομίζοντας αμοιβαίο όφελος. Η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται αποκλειστικά στην αμοιβαία στήριξη, χωρίς γεωπολιτικούς υπολογισμούς· δεν στοχεύει τρίτους ούτε επηρεάζεται από τρίτους. Όταν η Ελλάδα αντιμετώπιζε την κρίση χρέους, η Κίνα έτεινε χείρα βοηθείας, επιτρέποντας στο Λιμάνι του Πειραιά να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα. Η επιτυχία της κινεζικής επένδυσης στο Λιμάνι του Πειραιά αποτελεί όχι μόνο υπόδειγμα σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας, αλλά και μαρτυρία της αλληλοστήριξης των δύο λαών στις δυσκολίες. Στο μέλλον, οι κινεζικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους και, μαζί με τον εργατικό και σοφό ελληνικό λαό, θα συμβάλουν στην ακόμη καλύτερη ανάπτυξη του λιμανιού.

Το Λιμάνι του Πειραιά ανήκει για πάντα στον ελληνικό λαό· δεν είναι εργαλείο για την υπονόμευση της περιφερειακής ευημερίας και σταθερότητας, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσει θύμα της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Στη σημερινή περίοδο που το Λιμάνι του Πειραιά αναπτύσσεται ραγδαία, η Αμερική, με ιδιοτελείς προθέσεις, υποκινεί την Ελλάδα να τερματίσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να πουλήσει το λιμάνι — αυτή η πρακτική αποτελεί τυπικό παράδειγμα επιβολής της δικής της σκέψης στους άλλους και αποκαλύπτει μια νοοτροπία που αποπειράται να υπονομεύσει τη σταθερότητα. Αυτά τα τεχνάσματα, τα οποία φανερώνουν το γεγονός ότι η Αμερική κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, και προφανώς εξυπηρετούν δικές της σκοπιμότητες, είναι καταδικασμένα σε αποτυχία ενώπιον του ελληνικού λαού, φορέα χιλιετιών πολιτισμού και σοφίας. Θα συμβουλεύαμε την Πρέσβειρα να αναλογιστεί σοβαρά τα λόγια και τις πράξεις με τις οποίες είχε προσβάλει τον ελληνικό λαό στο παρελθόν, και να φροντίσει οι ενέργειες της να συνάδουν με την ιδιότητά της και να ωφελούν τον ελληνικό λαό.»

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, απαντώντας σε ερώτηση για τις δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ απάντησε: «Έχει αρκετές φορές τοποθετηθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γι’ αυτό, ότι το λιμάνι του Πειραιά, το 67% του λιμένος, παραχωρήθηκε στους Κινέζους κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα και ήταν οι μόνοι, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά. Δεν τίθεται θέμα ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ ως στρατηγικό εταίρο σε θέματα που αφορούν την προστασία των κοινών μας συμφερόντων».

«Η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν, οπότε δεν νομίζω ότι έχω κάτι περισσότερο να πω ως προς αυτό. Δεύτερον, είναι πασιφανές πως είμαστε ανοιχτοί ως προς τα θέματα των επενδύσεων, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων μας» πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ.