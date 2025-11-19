Πώς οι baby boomers έγιναν η πλουσιότερη γενιά και γιατί τα παιδιά τους δεν θα τους φτάσουν

Οι baby boomers κατέχουν πάνω από 85 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που τους καθιστά με διαφορά την πλουσιότερη γενιά. Νέα έρευνα εξετάζει την εξαιρετική άνοδο της οικονομικής τους ευημερίας — μια άνοδο που, σύμφωνα με ειδικούς, οι επόμενες γενιές θα δυσκολευτούν πολύ να επαναλάβουν.

Οι λόγοι συνοψίζονται στο timing και στον χρόνο: οι Αμερικανοί 75 ετών και άνω αγόρασαν σπίτια και επένδυσαν σε μετοχές πολύ πριν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία εκτοξευθούν σε αξία, σύμφωνα με τον Edward Wolff, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Σε μια μελέτη για το National Bureau of Economic Research, εξέτασε τέσσερις δεκαετίες, από το 1983 έως το 2022, κατά τις οποίες οι μεγαλύτεροι boomers είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται, ενώ οι νεότεροι συνομήλικοί τους κατέγραψαν σχετικές μειώσεις.

«Είναι εκπληκτικό πόσο έχει απογειωθεί ο σχετικός τους πλούτος τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια», είπε ο Wolff. «Ξεκίνησαν ως από τις πιο φτωχές ομάδες σε όρους πλούτου το 1983.»

Ο πλούτος των baby boomers — ειδικά όσων βρίσκονται στη συνταξιοδότηση — αντανακλά τις μοναδικά ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής, όπως αναφέρουν ο Wolff και άλλοι οικονομολόγοι. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δύσκολο για τις νεότερες γενιές να τις μιμηθούν, ιδιαίτερα καθώς αυτές είναι πιο πιθανό να επιβαρύνονται με χρέη ή έξοδα φροντίδας παιδιών.

Οι δαπάνες στέγασης επίσης συμβάλλουν στο διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των baby boomers (γεννημένοι 1946-1964) και όλων των άλλων, λένε οι ειδικοί στη Washington Post. Η Gen Χ (1965-1980), οι millennials (1981-1996) και οι διάδοχοί τους αφιερώνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους σε στεγαστικά δάνεια ή ενοίκια.

Οι άνθρωποι ίσως υποθέτουν ότι ο πλούτος των boomers αντικατοπτρίζει καλύτερες οικονομικές αποφάσεις, αν δεν λάβουν υπόψη το ιστορικό πλαίσιο που τους επέτρεψε να τον χτίσουν σταδιακά, είπε η Olivia Mitchell, καθηγήτρια επιχειρηματικών οικονομικών και δημόσιας πολιτικής στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια.

Ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες

Οι baby boomers «εισήλθαν στην αγορά εργασίας σε δεκαετίες ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, αυξανόμενης παραγωγικότητας και σχετικά υψηλών πραγματικών μισθών», είπε η Mitchell. Βρέθηκαν στα χρόνια της μέγιστης αγοραστικής δύναμης και αποταμίευσης κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων bull markets, δηλαδή τη δεκαετία του 1980 και του ’90, καθώς και κατά την οικονομική ανάκαμψη που ακολούθησε τη Μεγάλη Ύφεση. Αντιμετώπισαν χαμηλότερα κόστη δίδακτρων και υγειονομικής περίθαλψης και επωφελήθηκαν από ευνοϊκές φορολογικές πολιτικές, όπως χαμηλότερους συντελεστές στη φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών.

Αντίθετα, οι νεότερες γενιές υπέστησαν τη Μεγάλη Ύφεση — που διήρκεσε από τα τέλη του 2007 έως τα μέσα του 2009 — στην αρχή της καριέρας τους και στη συνέχεια αντιμετώπισαν πιο ασταθείς κεφαλαιαγορές, είπε.

Και «ιδιαίτερα για εργαζόμενους μεσαίου εισοδήματος, τα πραγματικά κέρδη μισθών από τη δεκαετία του 2000 και μετά ήταν μέτρια, σε σύγκριση με την ισχυρή αύξηση μισθών που οι boomers απόλαυσαν στα μέσα της καριέρας τους», πρόσθεσε.

Μέχρι την ηλικία των 30, ο μέσος millennial είχε περίπου διπλάσιο χρέος από έναν baby boomer της ίδιας ηλικίας, σύμφωνα με τον Jeremy Ney, καθηγητή στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του Columbia.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, «υπήρξε μια τεράστια οικονομική άνθηση που πολλοί μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο Ney. «Και όταν συγκρίνεις αυτό με την έκρηξη της φούσκας του dot-com, την κρίση ακινήτων του 2008, τις πτώσεις λόγω covid, έγινε πολύ πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να επενδύσουν και να συσσωρεύσουν πλούτο.»

Η άνοδος των μετοχών

Σήμερα, περίπου o μισός από τον πλούτο των baby boomers βρίσκεται σε μετρητά, ομόλογα, μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια, είτε άμεσα είτε μέσω συνταξιοδοτικών λογαριασμών, ανέφερε η Mitchell, επικαλούμενη στοιχεία της Federal Reserve από το 2023. Αν και η γενιά των boomers αποτελεί περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού, κατέχει πάνω από το μισό των εταιρικών μετοχών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι baby boomers έχουν συγκεντρώσει 85,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πλούτο μέχρι το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με δεδομένα της Federal Reserve. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσιο ποσό από τη Γενιά Χ και τετραπλάσιο από τους millennials.

«Το 1940 υπήρχε 90% πιθανότητα να κερδίζεις περισσότερα από τους γονείς σου. Για κάποιον που γεννιέται σήμερα, είναι απλώς ένα κορώνα-γράμματα», είπε.

Οι millennials και η Gen Ζ (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012) τείνουν επίσης να είναι πιο επιφυλακτικοί στο να επενδύσουν στη χρηματιστηριακή αγορά, σε σύγκριση με τα μέλη της Σιωπηλής Γενιάς (1928-1945), των boomers και της Γενιάς Χ που έζησαν σε καλύτερες οικονομίες.

«Η Gen Ζ δεν ‘αγοράζει στη βουτιά’», είπε. «Είναι υπερβολικά νευρικοί για να εμπλακούν στο χρηματιστήριο όταν οι τιμές είναι χαμηλές.»

Η στέγαση

Ίσως το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου των baby boomers προέρχεται από τα σπίτια τους.

Πολλοί είχαν καλύτερη δυνατότητα να αγοράσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν τα σπίτια τους σε περιόδους με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετά τη Μεγάλη Ύφεση και κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19, είπε η Annamaria Lusardi, ακαδημαϊκή διευθύντρια του Stanford University’s Initiative for Financial Decision-Making.

Η διάμεση τιμή κατοικίας στη χώρα ήταν 410.800 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με τα 327.100 δολάρια λίγο πριν ξεκινήσει η πανδημία το 2020, σύμφωνα με δεδομένα της Federal Reserve. Οι διάμεσες τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες στον Βορειοανατολικό τομέα (796.700 δολάρια) και στη Δύση (531.100 δολάρια).

Για σύγκριση, η διάμεση τιμή κατοικίας το πρώτο τρίμηνο του 1976 — όταν οι μεγαλύτεροι boomers ήταν 30 — ήταν 42.800 δολάρια, σύμφωνα με τη Fed. Αυτό αντιστοιχεί σε 242.400 δολάρια προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό.

Η τυπική ηλικία των αγοραστών πρώτης κατοικίας έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών — τα 40 έτη — από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 όπου ήταν στα τέλη της δεκαετίας των 20, σύμφωνα με έρευνα του National Association of Realtors για το 2025.

«Ακόμη κι αν κοιτάξεις την ίδια ηλικία, βλέπεις πολύ χαμηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης και επομένως πολύ χαμηλότερα ποσοστά συσσώρευσης πλούτου», είπε ο Ney.