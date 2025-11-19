AS Company: ΓΣ στις 12 Δεκεμβρίου για έκτακτη χρηματική διανομή
21:59 - 19 Νοε 2025

AS Company: ΓΣ στις 12 Δεκεμβρίου για έκτακτη χρηματική διανομή

Η AS Company ανακοινώνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία θα διεξαχθεί με τη μορφή τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference).

Η συνέλευση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00, και θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους όσο και την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, έχει προβλεφθεί η διεξαγωγή Επαναληπτικής Συνέλευσης την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς νέα δημοσίευση πρόσκλησης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της AS Company που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), την 12η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρίας από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης 2022, συνολικού μικτού ποσού 787.561,20 €.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί σκοπού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για την λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 12.12.2025, θα συνέλθει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο (τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο), την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00.

Για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

