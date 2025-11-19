Νέα επίθεση Τραμπ κατά Πάουελ: Θα ήθελα πολύ να τον απολύσω

«Θα είμαι ειλικρινής, θα ήθελα πολύ να τον απολύσω», είπε σήμερα (Τετάρτη, 19/11) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αφήνοντας νέες αιχμές σχετικά με τη στάση του Πάουελ για τα επιτόκια.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Τραμπ μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στην Ουάσιγκτον, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Κατά την παρέμβασή του, προέτρεψε τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, να επιταχύνει την αναζήτηση διαδόχου για τον Πάουελ, η θητεία του οποίου ως πρόεδρος της Fed λήγει τον Μάιο. Η θητεία του ως διοικητής της Fed, ωστόσο, λήγει το 2028.

«Πρέπει να δουλέψεις μαζί του, Σκοτ», είπε ο Τραμπ για τον Μπέσεντ, ο οποίος ήταν στο ακροατήριο για την εκδήλωση στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον.

«Τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά, Σκοτ, και αν δεν το διορθώσεις γρήγορα, θα σε απολύσω», είπε ο Τραμπ αστειευόμενος.

Ο επόμενος πρόεδρος είναι πιθανό να διοριστεί για 14ετή θητεία διοικητή της Fed που αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου. Η θητεία που λήγει τότε κατέχεται τώρα από τον Σίβεν Μίραν, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών από τον ρόλο του ως επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου.

Επιταχύνεται η διαδικασία διαδόχου στη Fed - Οι επικρατέστεροι

Ο Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται της αναζήτησης για νέο πρόεδρο της Fed, δήλωσε την Τρίτη (18/11) στο Fox News ότι ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τους τρεις φιναλίστ για τη θέση μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου, με μια νέα επιλογή να είναι πιθανό να ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επαινέσει το έργο του Μπέσεντ και έχει δηλώσει ότι ο υπουργός Οικονομικών θα ήταν η επιλογή του για τη θέση του προέδρου της Fed, αν και ο Μπέσεντ του έχει πει ότι προτιμά να παραμείνει στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων.

Μάλιστα, την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνησή του είχε κατά νου κάποια «μεγάλα ονόματα» για την κορυφαία θέση στη Fed. Σήμερα, επανέλαβε ότι ο Μπέσεντ έχει αρνηθεί τη θέση και συνέχισε να αφήνει αιχμές κατά του Πάουελ, τον οποίο, ωστόσο, είχε προτείνει ο ίδιος για τη θέση κατά την πρώτη του θητεία.

Το σημερινό περιστατικό δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς ο Τραμπ συνηθίζει να εξαπολύει «πυρά» κατά του Πάουελ, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ως «ανίκανο» και «αργό» κι έχει αμφισβητήσει πολλάκις τους χειρισμούς του και τις αποφάσεις του σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Έχει αμφισβητήσει, δε, και τον χειρισμό του για το έργο ανακαίνισης της Fed, το οποίο, όπως λέει, υπερβαίνει κατά δισεκατομμύρια δολάρια τον προϋπολογισμό.

Ο Πάουελ, από τη μεριά του, απορρίπτει τις μομφές του Τραμπ, υποστηρίζοντας πως το συγκεκριμένο έργο δεν κοστίζει όσα ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος προσθέτει στο κόστος και την ανακαίνιση ενός ακόμη κεντρικού γραφείου τράπεζας που ολοκληρώθηκε πριν από πέντε χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο Μπέσεντ έχει ορίσει πέντε φιναλίστ: τον οικονομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, τον πρώην κυβερνήτη της Fed Κέβιν Γουόρς, τον νυν κυβερνήτη της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, την αντιπρόεδρο της Fed για την εποπτεία Μισέλ Μπόουμαν και τον στέλεχος της BlackRock Ρικ Ρίντερ.