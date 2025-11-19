ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα επίθεση Τραμπ κατά Πάουελ: Θα ήθελα πολύ να τον απολύσω
Ειδήσεις
21:45 - 19 Νοε 2025

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Πάουελ: Θα ήθελα πολύ να τον απολύσω

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Θα είμαι ειλικρινής, θα ήθελα πολύ να τον απολύσω», είπε σήμερα (Τετάρτη, 19/11) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αφήνοντας νέες αιχμές σχετικά με τη στάση του Πάουελ για τα επιτόκια.  

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Τραμπ μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στην Ουάσιγκτον, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Κατά την παρέμβασή του, προέτρεψε τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, να επιταχύνει την αναζήτηση διαδόχου για τον Πάουελ, η θητεία του οποίου ως πρόεδρος της Fed λήγει τον Μάιο. Η θητεία του ως διοικητής της Fed, ωστόσο, λήγει το 2028.

«Πρέπει να δουλέψεις μαζί του, Σκοτ», είπε ο Τραμπ για τον Μπέσεντ, ο οποίος ήταν στο ακροατήριο για την εκδήλωση στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον.

«Τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά, Σκοτ, και αν δεν το διορθώσεις γρήγορα, θα σε απολύσω», είπε ο Τραμπ αστειευόμενος.

Ο επόμενος πρόεδρος είναι πιθανό να διοριστεί για 14ετή θητεία διοικητή της Fed που αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου. Η θητεία που λήγει τότε κατέχεται τώρα από τον Σίβεν Μίραν, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών από τον ρόλο του ως επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου.

Επιταχύνεται η διαδικασία διαδόχου στη Fed - Οι επικρατέστεροι

Ο Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται της αναζήτησης για νέο πρόεδρο της Fed, δήλωσε την Τρίτη (18/11) στο Fox News ότι ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τους τρεις φιναλίστ για τη θέση μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου, με μια νέα επιλογή να είναι πιθανό να ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επαινέσει το έργο του Μπέσεντ και έχει δηλώσει ότι ο υπουργός Οικονομικών θα ήταν η επιλογή του για τη θέση του προέδρου της Fed, αν και ο Μπέσεντ του έχει πει ότι προτιμά να παραμείνει στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων.

Μάλιστα, την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνησή του είχε κατά νου κάποια «μεγάλα ονόματα» για την κορυφαία θέση στη Fed. Σήμερα, επανέλαβε ότι ο Μπέσεντ έχει αρνηθεί τη θέση και συνέχισε να αφήνει αιχμές κατά του Πάουελ, τον οποίο, ωστόσο, είχε προτείνει ο ίδιος για τη θέση κατά την πρώτη του θητεία.

Το σημερινό περιστατικό δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς ο Τραμπ συνηθίζει να εξαπολύει «πυρά» κατά του Πάουελ, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ως «ανίκανο» και «αργό» κι έχει αμφισβητήσει πολλάκις τους χειρισμούς του και τις αποφάσεις του σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Έχει αμφισβητήσει, δε, και τον χειρισμό του για το έργο ανακαίνισης της Fed, το οποίο, όπως λέει, υπερβαίνει κατά δισεκατομμύρια δολάρια τον προϋπολογισμό.

Ο Πάουελ, από τη μεριά του, απορρίπτει τις μομφές του Τραμπ, υποστηρίζοντας πως το συγκεκριμένο έργο δεν κοστίζει όσα ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος προσθέτει στο κόστος και την ανακαίνιση ενός ακόμη κεντρικού γραφείου τράπεζας που ολοκληρώθηκε πριν από πέντε χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο Μπέσεντ έχει ορίσει πέντε φιναλίστ: τον οικονομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, τον πρώην κυβερνήτη της Fed Κέβιν Γουόρς, τον νυν κυβερνήτη της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, την αντιπρόεδρο της Fed για την εποπτεία Μισέλ Μπόουμαν και τον στέλεχος της BlackRock Ρικ Ρίντερ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται
Ειδήσεις

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ
Ειδήσεις

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά
Ειδήσεις

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 23:22

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ