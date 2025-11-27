Η Μαρίνα Πόρτο Χέλι συνεχίζει να καταγράφει υψηλές επιδόσεις το 2025

Η Μαρίνα Πόρτο Χέλι συνεχίζει την ανοδική της πορεία, κλείνοντας τη σεζόν 2025 με ακόμη πιο ενισχυμένα αποτελέσματα. Μέσα από τη βελτιστοποίηση όλων των λειτουργικών παραμέτρων και τη σταθερή δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, η μαρίνα εξελίσσεται σε κεντρικό κόμβο για το yachtingκαι τις θαλάσσιες δραστηριότητες, παρουσιάζοντας υψηλά ποσοστά πληρότητας και νέες, συναρπαστικές προτάσεις για τους πελάτες της και την ευρύτερη περιοχή.

Ανοδική πορεία το 2025

Η θερινή περίοδος του 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα δραστήρια για τη Μαρίνα Πόρτο Χέλι, με τη μέση πληρότητα να φτάνει το 79,40%, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σχέση με τα δεδομένα του 2024. Η απόδοση του καλοκαιριού ενισχύθηκε σημαντικά από τις αφίξεις σκαφών, με τους μήνες αιχμής Ιούλιο και Αύγουστο να καταγράφουν πληρότητα 91% και 100% αντίστοιχα. Συνολικά μέσα στο έτος, η Marina Porto Heli υποδέχθηκε συνολικά 1.456 σκάφη. Τα αιτήματα για θέσεις ελλιμενισμού αφορούν ολοένα και συχνότερα μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για ετήσιες και χειμερινές κρατήσεις, συνεπώς οι επισκέπτες της θερινής περιόδου αντιμετωπίζουν πλέον έντονο ανταγωνισμό κατά τον προγραμματισμό του ελλιμενισμού τους στην περιοχή.

Η Μαρίνα Πόρτο Χέλι συνεχίζει να αποδεικνύει την ελκυστικότητά της και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου του yachting. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, η μαρίνα αύξησε το ποσοστό πληρότητάς της κατά 4,33%, υλοποιώντας το στόχο προσέλευσης περισσοτέρων σκαφών, με ετήσια και χειμερινά συμβόλαια.

Κοιτώντας προς το μέλλον: Ανάπτυξη σε ορίζοντα διετίας

Αξιοποιώντας τα σημαντικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών, η Μαρίνα Πόρτο Χέλι προχωρά σε μια σειρά από στρατηγικές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν εντός της επόμενης διετίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του πρατηρίου καυσίμων για τα ελλιμενισμένα αλλά και τα διερχόμενα σκάφη, εξασφαλίζοντας εύκολες και άμεσες δυνατότητες ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της ευαισθησίας, η μαρίνα θα ενισχύσει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών με τη χρήση νέων κινητών μονάδων για τη συλλογή υδάτων από δεξαμενές και απόβλητα. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με εθνικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η μαρίνα διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, λειτουργώντας έναν νέο χώρο εστίασης εντός των εγκαταστάσεών της, προσφέροντας στους επισκέπτες μια νέα γαστρονομική εμπειρία σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Στο ολοκαίνουριο Noi, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μεσογειακές γεύσεις και δροσιστικά spritzes με μοναδική θέα στη μαρίνα, σε έναν χώρο που συνδυάζει ζωντάνια και χαλάρωση.

Ο Γενικός Διευθυντής της Μαρίνας Πόρτο Χέλι, κ. Ζαχαρίας Κιάφφας, σχολιάζει: «Μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας, η Μαρίνα Πόρτο Χέλι έχει καθιερώσει ένα πρότυπο περιβάλλον για το yachting, αποτυπώνοντας το σταθερό της όραμα για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών και τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας. Νέες τεχνολογίες βρίσκονται υπό μελέτη, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια, επικεντρωμένες αποκλειστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των εγκαταστάσεων. Μέσα σε ένα ψηφιακά απαιτητικό μέλλον, η διοίκηση και το προσωπικό της μαρίνας εργάζονται συστηματικά για τη συνεχή αναβάθμιση των επιπέδων αριστείας, διασφαλίζοντας ότι η Μαρίνα Πόρτο Χέλι θα συνεχίσει να λάμπει ως φάρος καινοτομίας.»