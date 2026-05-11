Τράπεζες: Οι επιδόσεις του α' τριμήνου και οι απαντήσεις στη συγκυρία

Καθαρά κέρδη ύψους 956 εκατ. ευρώ κατέγραψαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, οι τρεις όμιλοι πέτυχαν καθαρή πιστωτική επέκταση 2,9 δισ. ευρώ ήδη από το πρώτο τρίμηνο, ενώ η Alpha Bank αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στις 28 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών — Χρήστος Μεγάλου, Φωκίων Καραβίας και Παύλος Μυλωνάς — κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και στις ενημερώσεις προς τους αναλυτές, υπογράμμισαν ότι η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν μεταβάλλει τους στόχους τους για τη φετινή πιστωτική επέκταση.

Η Eurobank διατηρεί στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης 3,8 δισ. ευρώ για το 2026, έχοντας ήδη επιτύχει 1,1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Η Πειραιώς στοχεύει σε πάνω από 3 δισ. ευρώ, έχοντας αυξήσει το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο δανείων κατά 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα εκτιμά ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, με επίδοση 500 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο.

Οι κλάδοι

Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών εξακολουθούν να έχουν τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ σταδιακή ανάκαμψη παρουσιάζει και η στεγαστική πίστη. Οι τραπεζίτες επισημαίνουν ότι οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, συνεχίζουν να εμφανίζουν ανθεκτικότητα, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνονται πιέσεις στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παράλληλα, οι συστημικές τράπεζες ενισχύουν τη στρατηγική διαφοροποίησης των εσόδων τους, δίνοντας έμφαση στις ασφαλιστικές εργασίες, τη διαχείριση περιουσίας και τις διεθνείς δραστηριότητες. Η Eurobank επενδύει στην ανάπτυξη του wealth management και στη διεθνή παρουσία της, ενώ Εθνική και Πειραιώς ενδυναμώνουν τη θέση τους στον τομέα του bancassurance.

Eurobank: Ισχυρή οργανική ανάπτυξη και διεθνής επέκταση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων και τη δυνατότητα του ομίλου να συνεχίσει την οργανική του ανάπτυξη, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.

Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 331 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,3% σε ετήσια βάση, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 15,1% και τον δείκτη CET1 στο 15,4%.

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Eurobank διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ μέσα στη χρονιά, έχοντας ήδη επιτύχει το 1,1 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων ανήλθε στα 57,1 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,6%.

Θετική ήταν και η πορεία των λειτουργικών εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% και διαμορφώθηκαν στα 664 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν άνοδο 20%, φτάνοντας τα 203 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 6,1%, στα 877 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 82,4 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση, στα 10,2 δισ. ευρώ. Στον τομέα private banking, το ενεργητικό και παθητικό πελατών ανήλθε σε 14,1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι οι ενδείξεις από τον τουρισμό παραμένουν ισχυρές, ενώ η ναυτιλία συνεχίζει να επωφελείται από την άνοδο των ναύλων. Παράλληλα, η Eurobank προχωρά στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της, εγκαινιάζοντας γραφείο αντιπροσωπείας στην Ινδία, ενώ εντός του δεύτερου εξαμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η απόκτηση της Eurolife FFH.

Εθνική Τράπεζα: Αξιοποίηση κεφαλαίων και στρατηγική συνεργασία με Allianz

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, τόνισε ότι η περίοδος κεφαλαιακής ενίσχυσης έχει ολοκληρωθεί και πλέον η τράπεζα επικεντρώνεται στην ενεργή αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου της, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την ενίσχυση της οργανικής ανάπτυξης την περίοδο 2026-2028.

Η Εθνική προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ το 2026, με βασικό μοχλό τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ θετική πορεία εμφανίζουν και τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η τράπεζα στη συνεργασία με την Allianz, καθώς προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 30% της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Η συμφωνία, που θα τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο τρίμηνο του 2027, προβλέπει αποκλειστική συνεργασία στον τομέα του bancassurance για δέκα χρόνια, με δυνατότητα αυτόματης πενταετούς παράτασης.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η συνεργασία θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες, βελτίωση των προμηθειών και περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας και των αποδόσεων κεφαλαίου.

Τα καθαρά κέρδη της Εθνικής διαμορφώθηκαν στα 344 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26%, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 15,3%. Ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 18%, ακόμη και μετά την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος 60%.

Ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι η ζήτηση για δάνεια παραμένει ανθεκτική παρά τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ οι νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν σχεδόν μηδενικές. Ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 2,4%.

Παράλληλα, η τράπεζα συνεχίζει την επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, διαθέτοντας περισσότερους από 4,6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες στα ψηφιακά της κανάλια, ενώ ολοκληρώνει και τη μετάβαση στο νέο Core Banking System.

Πειραιώς: Έμφαση στην ανάπτυξη, την τεχνολογία και τις πράσινες χρηματοδοτήσεις

Ο επικεφαλής της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, χαρακτήρισε το πρώτο τρίμηνο του 2026 ιδιαίτερα ισχυρό, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων της.

Η Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, με τα ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 6,1 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα διεθνώς, ωστόσο η ισχυρή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και η ανθεκτικότητα του ισολογισμού της τράπεζας λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας.

Η τράπεζα επιβεβαιώνει τον στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ μέσα στο έτος, έχοντας ήδη επιτύχει 1,3 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, η Πειραιώς έχει ήδη εκταμιεύσει δάνεια 2,8 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε επενδύσεις 8,7 δισ. ευρώ, ενώ οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις ανέρχονται πλέον σε 4,8 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 12% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η πορεία της λιανικής τραπεζικής, με τις εκταμιεύσεις να αυξάνονται κατά 95% σε ετήσια βάση, στα 185 εκατ. ευρώ. Μεγάλη ανταπόκριση καταγράφει και το στεγαστικό προϊόν «Σπίτι 25», με περισσότερες από 1.700 αιτήσεις και εκταμιεύσεις περίπου 230 εκατ. ευρώ.

Σημαντική συμβολή στα έσοδα από προμήθειες είχε η ενσωμάτωση της Εθνική Ασφαλιστική, καθώς και οι δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων και bancassurance. Τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα 210 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ προήλθαν από ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν στα 65 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 14,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας καθαρές εισροές 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Πειραιώς επενδύει στην ανάπτυξη της ψηφιακής τράπεζας Snappi, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τους 100.000 πελάτες, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις fintech συνεργασίες και τις πρωτοβουλίες πράσινης χρηματοδότησης.