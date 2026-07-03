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Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:12 - 03 Ιουλ 2026

Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τρεις βαθμίδες αναβάθμισε ο παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός οργανισμός CDP τον Όμιλο ΔΕΗ, από «D» σε «B-», στη θεματική Ασφάλειας Υδάτων (Water Security), ενώ διατήρησε τη βαθμίδα «Β» στην κατηγορία Κλιματική Αλλαγή (Climate Change). Παράλληλα, ο Όμιλος έλαβε βαθμολογία «Α» στην Αξιολόγηση Δέσμευσης Προμηθευτών του CDP (Supplier Engagement Assessment – SEA). Η διεθνής αυτή διάκριση αφορά στην ενεργή συνεργασία που ο Όμιλος έχει με τους προμηθευτές του και τον βαθμό κινητοποίησης και εμπλοκής τους στα θέματα κλιματικής αλλαγής και μείωσης των έμμεσων εκπομπών της αλυσίδας αξίας (Scope 3).

Οι βελτιωμένες αξιολογήσεις του Ομίλου ΔΕΗ από το CDP αντανακλούν τη συνεχή πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας στη στρατηγική και τη λειτουργία του, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

Η διατήρηση της βαθμολογίας «Β» στην Κλιματική Αλλαγή επιβεβαιώνει τη συνέπεια του Ομίλου ΔΕΗ στην ενίσχυση της ποιότητας και της πληρότητας των γνωστοποιήσεών του, σε ένα πλαίσιο αξιολόγησης που καθίσταται κάθε χρόνο πιο απαιτητικό, με αυξανόμενο αριθμό εταιρειών του κλάδου να συμμετέχουν στη διαδικασία του CDP. Παράλληλα, η σημαντική αναβάθμιση κατά τρεις βαθμίδες στη θεματική της Ασφάλειας Υδάτων, από «D» σε «B-», αποτυπώνει την πρόοδο του Ομίλου στη διαχείριση υδάτινων πόρων, την αξιολόγηση σχετικών κινδύνων και ευκαιριών, καθώς και τη συστηματική ενίσχυση των διαδικασιών παρακολούθησης και γνωστοποίησης στοιχείων.

Η ένταξη του Ομίλου ΔΕΗ στην «A List» της Αξιολόγησης Δέσμευσης Προμηθευτών (Supplier Engagement Assessment – SEA) αναγνωρίζει τη συστηματική ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συνεργασία με τους προμηθευτές για τη μείωση των έμμεσων εκπομπών (Scope 3).

Ο διεθνής Οργανισμός CDP θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο περιβαλλοντικής αναφοράς, αξιολογώντας το 2025 περισσότερες από 23.000 εταιρείες, οργανισμούς, κράτη, περιφέρειες και πόλεις σε όλη την υφήλιο. Από την ίδρυσή του το 2000, ο CDP συλλέγει και αξιολογεί δεδομένα σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 2 προκαλούν, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις και τα κράτη στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, των δασών και της διαχείρισης υδάτων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική βάση δεδομένων στον κόσμο.

ΔΕΗ: Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΗ υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό της μετασχηματισμό, με βασικούς άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση, με σταθερή προτεραιότητα την απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2026– 2030, ο Όμιλος ενισχύει τις επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας και σύγχρονων ενεργειακών υποδομών, αξιοποιώντας παράλληλα καινοτόμες και ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Το 2025, το 87% των συνολικών επενδύσεων ύψους €2,8 δισ. ήταν σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου. Παράλληλα, ο Όμιλος αναπτύσσει καινοτόμες ενεργειακές λύσεις προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος του Ομίλου είναι η δημιουργία κοινωνικοοικονομικής διαμοιραζόμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

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