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ΧΑ: Οι τράπεζες αγγίζουν το +10% σε τέσσερις μόνο συνεδριάσεις - Διήμερο «φωτιά» για τον τζίρο
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10:41 - 09 Ιαν 2026

ΧΑ: Οι τράπεζες αγγίζουν το +10% σε τέσσερις μόνο συνεδριάσεις - Διήμερο «φωτιά» για τον τζίρο

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζονται οι εξαιρετικές επιδόσεις στο ΧΑ και το 2026 – τουλάχιστον στην εκκίνηση – με τον ΓΔ να καταγράφει σε μόλις τέσσερις συνεδριάσεις +3,9% και με τον τραπεζικό δείκτη να εντυπωσιάζει (ΔΤΡ +9,8%).

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό τελευταίο διήμερο αφορά στον τζίρο, με συνολικά 1,5 δισ. (820+670 εκ.) να αλλάζουν χέρια εκ των οποίων περίπου το 1 δισ. (70%) ήταν συναλλαγές σε τραπεζικές μετοχές.

Όπως είναι φυσικό στην άτυπη μάχη των εκθέσεων ξένων οίκων για την ώρα επικρατεί η – πολυπληθής – ομάδα των Deutsche Bank / Morgan Stanley / Goldman Sachs κα η οποία ήταν και παραμένουν bullish για την ελληνική αγορά, σε αντίθεση με την ομάδα υπό την HSBC που θεωρεί ότι η άνοδος των προηγούμενων ετών έχει εξαντλήσει την δυναμική της αγοράς κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά στα αρνητικά της πιθανής αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά (εκροές κλπ).

Σε επιχειρηματικές εξελίξεις είχαμε τις ανακοινώσεις πωλήσεων από την ΜΠΕΛΑ (+7,2%) όπου ήταν στο πλαίσιο του full year guidance ενώ θετική κρίνεται και η πρόθεση της διοίκησης για έκτακτη χρηματική διανομή 0,50 ευρώ/μετοχή, ενώ ως πολύ σημαντική θεωρείται και η σημερινή ανακοίνωση της TITAN USA για εξαγορά της Keystone Cement Co. έναντι 313 εκατ. $, συναλλαγή που αν ολοκληρωθεί θα προσδώσει τόσο σε γεωγραφική κάλυψη (Αν. Ακτή) όσο και σε προιοντική.

Στα μεθεόρτια της ΓΣ του ΟΠΑΠ το pull των επενδυτών που δεν συναίνεσαν για την συγχώνευση με την Allwyn (14%) είναι αρκετά μεγαλύτερο από το όριο που έχει θέσει η εταιρία (5%) για αποδοχή μετόχων για έξοδο με τιμή τα 19,04, κάτι που δημιουργεί έναν προβληματισμό για το όλο εγχείρημα ειδικά αν το συγκεκριμένο ποσοστό εμμείνει σε αυτή την θέση.

Η διάσπαση των 2200 μονάδων δίνει άνεση στους long στοχεύοντας απευθείας την ετήσια αντίσταση των 2330 μονάδων, την ώρα που ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έκλεισε με το τετραήμερο ράλι την υστέρηση του Δεκεμβρίου έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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