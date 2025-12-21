Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδυνάμου

Την ολοκλήρωση των πληρωμών του Μεταφορικού Ισοδυνάμου ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους νησιώτες και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά.

Όπως σημείωσε, η καταβολή των ποσών έγινε στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί, και αφορά τόσο τις μετακινήσεις επιβατών όσο και το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας από την πλευρά του δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος πληρωμών του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για επιβάτες και νησιωτικές επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ποσά κατευθύνθηκαν αποκλειστικά σε δικαιούχους που πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 22,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,27 εκατ. ευρώ αφορούν επιβάτες και 9,89 εκατ. ευρώ νησιωτικές επιχειρήσεις.

Οι πληρωμές καλύπτουν μετακινήσεις και μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τον τελευταίο κύκλο εφαρμογής του μέτρου και αφορούν 126.984 δικαιούχους επιβάτες και 1.788 επιχειρήσεις.