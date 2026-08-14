Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στο Πετροκάραβο Βροντάδου , αφιερωμένο στον θαλάσσιο τουρισμό και τη ναυτιλία. Η επιλογή της Χίου ως τόπου διεξαγωγής μιας τέτοιας συζήτησης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Την έναρξη θα σηματοδοτήσουν οι χαιρετισμοί του Στέφανου Γκίκα, Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ευάγγελου Αποστολάκη, Ναυάρχου εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού, Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Βουλευτή Επικρατείας, καθώς και του Σταμάτη Κριμιζή, Ακαδημαϊκού, Επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Στη θεματική ενότητα για τον θαλάσσιο τουρισμό θα ομιλήσουν ο Γιώργος Βερνίκος, Πλοιοκτήτης και Πρόεδρος της Vernicos Yachts, ο Ιωάννης Κουρούνης, CEO της Istion Yachting Group και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού - Greek Yachting Association, η Ειρήνη Νοτιά, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Project Connect – Young Professionals in-the-Making, η Τζίνα Πολέμη, Ιδρύτρια και Managing Director της Regatta Plus, Πρόεδρος της Hellenic Committee for Professional Yachting και Πρόεδρος της Private Yacht Representatives Association, ο Αντώνης Στελλιάτος, Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού. Μέρος του πάνελ θα είναι ο Βασίλειος Τέφας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας Χίου και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, ο Jean Pierre Heim, Αρχιτέκτων με ειδίκευση στον σχεδιασμό μαρινών και σκαφών αναψυχής και ο John Faraklas, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ALLABOUTSHIPPING.