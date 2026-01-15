Νέος Πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ ο κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) πραγματοποίησε με επιτυχία τις αρχαιρεσίες ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της για την διετίας 2026-2028, στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών της. Η διαδικασία διεξήχθη σε κλίμα θεσμικής συνέπειας και συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τον ενιαίο ρόλο της ΕΛΙΜΕ ως συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των ελληνικών λιμένων.

Νέος Πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης, σε μια συμβολική εκδήλωση που σηματοδότησε την έναρξη της νέας χρονιάς για τον λιμενικό τομέα της χώρας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος καθώς και πλήθος εκπροσώπων φορέων της λιμενικής βιομηχανίας.

Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία ανταλλαγής ευχών, αλλά και ουσιαστικής συζήτησης για τις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τα ελληνικά λιμάνια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των λιμένων, η προώθηση κοινών θέσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η συνέχιση των προσπαθειών για βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

Η ΕΛΙΜΕ, με το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζει με συνέπεια και υπευθυνότητα το έργο της, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς λιμενικής πολιτικής, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.