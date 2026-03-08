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Κατέρρευσε η κίνηση πλοίων στο Στενό του Ορμούζ
Ναυτιλία
14:00 - 08 Μαρ 2026

Κατέρρευσε η κίνηση πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Μείωση 94% καταγράφει πλέον η διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα της παγκόσμιας ναυτιλίας και βασική οδό για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ναυτιλιακής αγοράς, ο αριθμός των πλοίων που περνούν καθημερινά από το στενό έχει υποχωρήσει από περίπου 138 πλοία την ημέρα σε μόλις 8, καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταστήσει πρακτικά κλειστά τα στενά.

Η απότομη αυτή πτώση επηρεάζει άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας αλλά και τις εμπορικές διαδρομές που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με την Ασία και την Ευρώπη. Παράλληλα, αρκετές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν επαναφέρει οδηγίες προς τα πλοία τους να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και να χρησιμοποιούν την παράκαμψη γύρω από την Αφρική μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Η επιλογή αυτή αυξάνει τη διάρκεια ενός ταξιδιού μεταξύ Ασίας και Ευρώπης κατά περίπου 10 έως 14 ημέρες, ενώ αυξάνει σημαντικά και το κόστος καυσίμων.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα και τη λειτουργία της Διώρυγας του Σουέζ, η οποία προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει από τη μεγάλη κρίση που προκάλεσαν οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, η κίνηση πλοίων μέσω της διώρυγας μειώθηκε κατά 55%, ενώ τα έσοδα κατέγραψαν πτώση άνω του 66%.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στον αριθμό των πλοίων που περνούν καθημερινά από τη διώρυγα. Πριν από την κρίση η κίνηση έφτανε περίπου τα 80 πλοία την ημέρα, ενώ μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε περίπου 30 διελεύσεις ημερησίως.

Η πτώση επηρέασε ιδιαίτερα τον τομέα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Οι διελεύσεις containerships μειώθηκαν έως και κατά 80%, καθώς οι μεγάλες γραμμές τακτικών δρομολογίων αποφάσισαν να παρακάμψουν την περιοχή για λόγους ασφάλειας.

Οι επιπτώσεις ήταν εμφανείς και στα οικονομικά αποτελέσματα της διώρυγας. Το 2023, πριν από την έναρξη της κρίσης, τα έσοδα είχαν φτάσει σε ιστορικό υψηλό, στα 10,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Έναν χρόνο αργότερα, το 2024, τα έσοδα μειώθηκαν περίπου στα 3,95 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη μεγάλη μείωση της ναυτιλιακής κίνησης.

Στα τέλη του 2025 εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης. Σύμφωνα με την Αρχή της Διώρυγας, στο τελευταίο τρίμηνο του έτους τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 22%, ενώ η κίνηση πλοίων παρουσίασε άνοδο περίπου 18%. Παρά τη βελτίωση αυτή, τα συνολικά έσοδα για το 2025 διαμορφώθηκαν περίπου στα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή λιγότερο από το μισό των εσόδων του 2023.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/03/2026 - 16:06
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