Η Τεχεράνη δηλώνει ότι διορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης

Οι χώρες του Κόλπου ανέφεραν το Σαββατοκύριακο νέες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ως αντίποινα για τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των δύο χωρών εναντίον του.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το CNBC, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έχει ήδη οριστεί νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο οποίος αντικαθιστά τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στα πρώτα στάδια του πολέμου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουν «εισερχόμενες απειλές από πυραύλους και drones του Ιράν».

«Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν εναντίον drones και πυρομαχικών περιπλάνησης (loitering munitions).

Το βράδυ του Σαββάτου ήχησαν συναγερμοί σε όλο το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, καλώντας τους κατοίκους να «αναζητήσουν αμέσως ασφαλές καταφύγιο» λόγω πυραυλικής απειλής. Δημοσιογράφοι του CNBC επιβεβαίωσαν ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη.

Ένας ουρανοξύστης στη μαρίνα του Ντουμπάι, το 23 Marina, υπέστη ζημιές από συντρίμμια που έπεσαν μετά από αναχαίτιση στον αέρα. Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο κτίριο. Ωστόσο, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι «συντρίμμια από αεροπορική αναχαίτιση έπεσαν πάνω σε όχημα στην περιοχή Al Barsha, προκαλώντας τον θάνατο ενός Πακιστανού οδηγού».

Το Σάββατο, επιβάτες που περίμεναν πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι οδηγήθηκαν σε σήραγγες του μετρό για προστασία. Το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε αεροπορική βάση στα ΗΑΕ.

Επιθέσεις σε υποδομές σε όλη την περιοχή

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει στοχεύσει αρκετά συστήματα ραντάρ και αεράμυνας στη Μέση Ανατολή — στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία — ως αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, στρατιωτικούς αναλυτές και δορυφορικές εικόνες.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι επίθεση με drone έπληξε μονάδα αφαλάτωσης νερού.

«Η ιρανική επιθετικότητα έπληξε αδιακρίτως πολιτικούς στόχους και προκάλεσε υλικές ζημιές σε μονάδα αφαλάτωσης μετά από επίθεση drone», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας σε ανάρτηση στο X.

Σε δήλωση προς το CNBC, η αρχή ηλεκτρισμού και υδάτων του Μπαχρέιν τόνισε ότι «η ιρανική επίθεση σε εγκατάσταση αφαλάτωσης δεν επηρέασε την παροχή νερού ούτε τη δυναμικότητα του δικτύου».

Η χώρα ανέφερε επίσης ότι «η κατάφωρη ιρανική επιθετικότητα» προκάλεσε ζημιές σε πανεπιστημιακό κτίριο στην περιοχή Μουχαράκ, όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα από θραύσματα πυραύλων.

Στο Κουβέιτ, δύο αποθήκες καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας επλήγησαν από drones, προκαλώντας «τεράστια πυρκαγιά» στη μία από αυτές.

Η Δημόσια Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι το κεντρικό της κτίριο αποτέλεσε στόχο επίθεσης, με αποτέλεσμα να υποστεί υλικές ζημιές.

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Πιέσεις για άμεση επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη στο Ιράν

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις εντός του Ιράν συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε αρκετά συγκροτήματα αποθήκευσης καυσίμων που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Το πλήγμα εντείνει σημαντικά τη ζημιά στη στρατιωτική υποδομή του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν», ανέφεραν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) σε ανάρτηση στο X νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την αντικατάσταση του Χαμενεΐ και ότι έχει ήδη οριστεί νέος ανώτατος ηγέτης, χωρίς ωστόσο να κατονομάζεται.

Ο Αγιατολάχ Σεγιέντ Αχμάντ Αλάμ αλ-Χουντά δήλωσε ότι «όλες οι φήμες που υποστηρίζουν πως η Συνέλευση των Ειδικών δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση είναι καθαρά ψέματα».

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι δύο ισχυροί σιίτες κληρικοί κάλεσαν σε ταχεία επιλογή νέου ηγέτη.

Ένας από αυτούς, ο Μεγάλος Αγιατολάχ Νασέρ Μακαρέμ Σιραζί, που διαθέτει ευρεία επιρροή στον θρησκευτικό κόσμο του Ιράν, δήλωσε ότι ο διορισμός πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να «οργανωθούν καλύτερα οι υποθέσεις της χώρας».

Οι παρεμβάσεις αυτές δείχνουν ότι μέρος του θρησκευτικού κατεστημένου ανησυχεί για το ενδεχόμενο να παραμείνει για μεγάλο διάστημα στην εξουσία ένα τριμελές συμβούλιο, το οποίο προβλέπεται προσωρινά από το σύνταγμα μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη.

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι θα στοχοποιήσουν όποιον εμπλακεί στη διαδικασία επιλογής διαδόχου.

«Θα καταδιώξουμε κάθε διάδοχο και κάθε πρόσωπο που επιδιώξει να ορίσει διάδοχο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμα στα περσικά στο X, προσθέτοντας: «Προειδοποιούμε όλους όσοι σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη συνάντηση επιλογής νέου ηγέτη ότι δεν θα διστάσουμε να σας στοχοποιήσουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν ρόλο στην επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν — απαίτηση που η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά.

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