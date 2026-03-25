ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η σημαία που αντέχει τα πάντα…
Ναυτιλία
08:29 - 25 Μαρ 2026

Η σημαία που αντέχει τα πάντα…

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ελληνική σημαία έχει περάσει πολλά. Την έχουμε κάψει, την έχουμε σκίσει, την έχουμε κακοποιήσει συμβολικά, την έχουμε φορτώσει ιδεολογικά βάρη που δεν της ανηκουν.

Κι όμως, παρά τις στρεβλώσεις, τις προσβολές και τις καταχρήσεις, η γαλανόλευκη συνεχίζει να κυματίζει αγέρωχη. Όχι επειδή είναι απλώς ένα κρατικό έμβλημα, αλλά επειδή κουβαλά μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από τα πρόσωπα και τις εποχές που επιχείρησαν να τη μικρύνουν.

Η ιστορία της ελληνικής σημαίας δεν ξεκινά από μια τυπική κρατική πράξη. Ξεκινά πολύ νωρίτερα, σε μια εποχή όπου ο ελληνισμός δεν είχε ακόμη πολιτική υπόσταση, αλλά διέθετε μνήμη, πίστη και ισχυρά σύμβολα ταυτότητας.

Για αιώνες, οι Έλληνες δεν είχαν μία ενιαία εθνική σημαία με τη σημερινή έννοια. Υπήρχαν όμως λάβαρα, σταυροί, εκκλησιαστικά σύμβολα, βυζαντινές αναφορές, τοπικά εμβλήματα και πολεμικά πανό, που λειτουργούσαν ως φάροι ιστορικής συνέχειας.

Ο σταυρός είχε ήδη κεντρική θέση, όχι μόνο ως θρησκευτικό έμβλημα, αλλά και ως βασικό στοιχείο συλλογικής συνείδησης ενός λαού που ζούσε χωρίς κράτος, αλλά με επίγνωση της ταυτότητας του.

Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1821, αυτή η ανάγκη αποτυπώθηκε αμέσως και στα σύμβολα του Αγώνα. Δεν υπήρχε από την πρώτη στιγμή μία κοινή, αυστηρά καθορισμένη μορφή σημαίας. Αντίθετα, υπήρχε ποικιλία. Διαφορετικές περιοχές, νησιά και οπλαρχηγοί ύψωναν διαφορετικά πανό, συχνά με λευκό σταυρό σε γαλάζιο φόντο, άλλοτε με επιγραφές όπως το «Ελευθερία ή Θάνατος» και άλλοτε με σύμβολα όπως η άγκυρα ή ο φοίνικας.

Η εικόνα αυτή αντανακλούσε τη φύση της ίδιας της Επανάστασης. Τα σύμβολα αυτά με άλλα λόγια, γεννήθηκαν μέσα στον πυρετό του Αγώνα και όχι μέσα στην ασφάλεια ενός οργανωμένου κράτους.

Η ανάγκη να αποκτήσει η Επανάσταση ενιαία πολιτική ταυτότητα έφερε μαζί της και την ανάγκη για ενιαία εθνικά σύμβολα. Έτσι, το 1822, η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου προχώρησε στην πρώτη επίσημη καθιέρωση της σημαίας. Τότε ορίστηκαν ως εθνικά χρώματα το κυανό και το λευκό, ενώ θεσπίστηκαν διαφορετικοί τύποι σημαίας για τη στεριά και τη θάλασσα.

Η σημαία της στεριάς ήταν ένας λευκός σταυρός πάνω σε κυανό φόντο. Η σημαία της θάλασσας, με τις λευκές και κυανές λωρίδες και τον σταυρό στο πάνω αριστερό τμήμα, ήταν η μορφή που έμελλε να αποκτήσει τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και να ταυτιστεί τελικά με το ελληνικό κράτος.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η ναυτική εκδοχή της σημαίας επικράτησε στο συλλογικό φαντασιακό. Η Ελλάδα δεν συγκροτήθηκε μόνο ως χερσαίο κράτος. Συγκροτήθηκε και ως ναυτικό έθνος.

Τα νησιά, οι ναυτικές κοινότητες, ο εμπορικός στόλος και ο ένοπλος αγώνας στη θάλασσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην Επανάσταση και στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Η θάλασσα δεν ήταν απλώς φυσικό σύνορο. Ήταν χώρος αγώνα, επικοινωνίας, επιβίωσης και ισχύος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σημαία με τις λωρίδες απέκτησε βαρύτερο συμβολικό φορτίο, γιατί εξέφραζε με μεγαλύτερη καθαρότητα τον χαρακτήρα της χώρας.

Γύρω από τη σημασία των χρωμάτων και των λωρίδων διαμορφώθηκαν με τον χρόνο πολλές ερμηνείες. Η πιο διαδεδομένη θέλει το κυανό να παραπέμπει στη θάλασσα και στον ουρανό, το λευκό στην καθαρότητα του Αγώνα και τις εννέα λωρίδες στις εννέα συλλαβές του συνθήματος «Ελευθερία ή Θάνατος».

Πρόκειται για έναν συμβολισμό βαθιά ριζωμένο στη λαϊκή συνείδηση, ο οποίος ωστόσο ιστορικά δεν έχει τεκμηριωθεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία μιας και έχει αποκτήσει πλέον τη δική του βαρύτητα μέσα στον χρόνο και έχει ενσωματωθεί στη συλλογική μνήμη του έθνους.

Κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, η ελληνική σημαία ακολούθησε τις μεταβολές της πολιτικής ιστορίας της χώρας.

Σε περιόδους βασιλείας εμφανιζόταν σε ορισμένες επίσημες εκδοχές της και το βασιλικό στέμμα. Όταν άλλαζε το πολίτευμα, το στοιχείο αυτό αφαιρούνταν. Παράλληλα, υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις αποχρώσεις του κυανού και στις επιμέρους χρήσεις της σημαίας από στρατιωτικές ή κρατικές αρχές. Ο πυρήνας, όμως, παρέμεινε σταθερός, ο σταυρός, το κυανό και το λευκό συνέχισαν να συνθέτουν το βασικό εθνικό σύμβολο.

Η σημερινή μορφή της γαλανόλευκης καθιερώθηκε ως η μοναδική εθνική σημαία το 1978. Από αυτό το σημείο και μετά, η ριγωτή σημαία που είναι σήμερα αναγνωρίσιμη σε κάθε γωνιά του κόσμου έγινε η ενιαία δημόσια εικόνα της χώρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η κατάληξη μιας μακράς ιστορικής διαδρομής, αλλά και η επικράτηση της μορφής που είχε ήδη αποκτήσει το μεγαλύτερο βάρος στη συνείδηση μας.

Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί η ελληνική σημαία παραμένει ισχυρό σύμβολο ακόμη και σε μια εποχή σύγχυσης, φθοράς και ιδεολογικής κατάχρησης. Δεν ανήκει ούτε σε εκείνους που την καίνε, ούτε σε εκείνους που την οικειοποιούνται, ούτε σε όσους επιχειρούν να τη μετατρέψουν σε κομματικό ή ιδεολογικό λάβαρο.

Η ελληνική σημαία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Είναι το προϊόν μιας μακράς ιστορικής διαδρομής, που συνδέει τον Ελληνισμό, την Ορθοδοξία, την Επανάσταση, τη ναυτική ταυτότητα της χώρας και τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους.

Γι’ αυτό και κάθε 25η Μαρτίου το βάρος της είναι μεγαλύτερο από το τελετουργικό της ημέρας.

Δεν είναι απλώς το σύμβολο που κυματίζει στις παρελάσεις, στα σχολεία, στα δημόσια κτίρια και στα μπαλκόνια. Είναι το ορατό αποτύπωμα μιας ιστορικής συνέχειας που ξεκινά πριν από το 1821, περνά μέσα από τον Αγώνα της ανεξαρτησίας και φτάνει μέχρι το παρόν για να μας υπενθυμίζει κάτι απλό αλλά ουσιαστικό, ότι υπάρχουν σύμβολα τα οποία αντέχουν, όχι επειδή τα αφήσαμε ανέγγιχτα, αλλά επειδή είναι ισχυρότερα από τις στρεβλώσεις της εποχής.

Η σημαία μας, τελικά, δεν επιβίωσε επειδή την σεβαστήκαμε πάντοτε όπως της άξιζε. Επιβίωσε επειδή η ιστορία της είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο δυνατή από τις προσβολές που δέχθηκε. Και εξακολουθεί να κυματίζει αγέρωχη, γιατί πίσω από το ύφασμα, τα χρώματα και τον σταυρό, υπάρχει ολόκληρη η διαδρομή ενός μικρού, αλλά περήφανου λαού.

Χρόνια Πολλά σε όλους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λέσβος: Οκτώ νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Ειδήσεις

Λέσβος: Οκτώ νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Motor Oil: Το «εγχειρίδιο» διαχείρισης της κρίσης στη διύλιση - Το πλάνο σε πράσινα έργα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Motor Oil: Το «εγχειρίδιο» διαχείρισης της κρίσης στη διύλιση - Το πλάνο σε πράσινα έργα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης προσφύγων
Ειδήσεις

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης προσφύγων

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι
Οικονομία

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες
Ειδήσεις

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
29/06/2026 - 21:00

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Ειδήσεις
29/06/2026 - 20:30

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 19:53

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:33

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:12

Τσίπρας προς Γκιλφόιλ: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος – «Όχι» σε λευκές επιταγές

Αναλύσεις
29/06/2026 - 18:55

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 18:48

«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

Οικονομία
29/06/2026 - 17:30

ΣΕΕΠΕ: Μειωμένη αλλά σταθερά υψηλή η παραβατικότητα στα καύσιμα στην Αττική και το 2026

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:28

Απέρριψε την έφεση του Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο – Παραμένει η αποζημίωση των $5 εκατ. στην Ε. Τζιν Κάρολ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:22

Eurobank: Επενδύσεις €1 δισ. και νέο οικοσύστημα digital banking

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:14

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:09

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 16:58

Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 16:53

ΔΟΥΡΟΣ: Η ΓΣ ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη - Έγκριση ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ