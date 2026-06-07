Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ προχώρησε σήμερα σε αεροπορικά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, επικαλούμενο πυρά που εκτοξεύθηκαν προς το έδαφός του, παρά την πρόσφατα ανακοινωθείσα κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργού Άμυνας και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, «ο στρατός πραγματοποιεί πλήγμα εναντίον κέντρων διοίκησης τρομοκρατών στην περιοχή Νταχίγιε της Βηρυτού, ως απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ προς το ισραηλινό έδαφος».

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν δύο διαμερίσματα στη συνοικία Ταχουϊτάτ αλ-Γαδίρ. Σύμφωνα με κρατικά λιβανικά μέσα ενημέρωσης, ο αρχικός απολογισμός κάνει λόγο για δύο νεκρούς και 11 τραυματίες, ενώ φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε εικόνες καταστροφής και πανικού, με κατοίκους να εγκαταλείπουν την περιοχή και να δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Οι ισραηλινές επιδρομές είναι οι πρώτες που καταγράφονται στην περιοχή από τις 28 Μαΐου, παρότι η Νταχίγιε εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια προηγούμενων επιχειρήσεων και μέρος του πληθυσμού δεν έχει επιστρέψει πλήρως, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των προηγούμενων μηνών. Μετά τα σημερινά πλήγματα, κάτοικοι που είχαν επιστρέψει εγκατέλειψαν εκ νέου την περιοχή, φοβούμενοι νέα κλιμάκωση.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι δύο ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος και αναχαιτίστηκαν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Χεζμπολάχ δεν

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Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ήδη από την Πέμπτη ότι θα απαντούσε με πλήγματα στη Βηρυτό σε περίπτωση επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ, παρά τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε ανακοινωθεί την Τετάρτη μετά από συνομιλίες ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον. Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενη εκεχειρία, που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου, δεν είχε τηρηθεί.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο NBC, ζήτησε «μια πιο χειρουργική επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι «ο Λίβανος θα γνωρίσει μια καλύτερη ζωή».

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Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί με «οδυνηρή απάντηση». Ο Ιρανός βουλευτής Εμπραχίμ Ρεζαΐ, σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι το Ιράν θα απαντήσει στις ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης και την εύθραυστη εκεχειρία να δοκιμάζεται εκ νέου.

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