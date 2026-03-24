Motor Oil: Το «εγχειρίδιο» διαχείρισης της κρίσης στη διύλιση - Το πλάνο σε πράσινα έργα

Με διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας έχει διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της στον κλάδο διύλισης, η Motor Oil έχοντας, άλλωστε, απόθεμα τεχνογνωσίας από προηγούμενες δύσκολες καταστάσεις, με βάση είπε κατά την ενημέρωση των αναλυτών ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πέτρος Τζαννετάκης, το απόγευμα της Τρίτης (24/3), με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025.

Με βάση όσα ανέφερε, βασική προτεραιότητα της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τη χρήση 2026 αποτελεί η διασφάλιση της αδιάκοπης τροφοδοσίας του Διυλιστηρίου της, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη τεχνολογική ευελιξία ώστε να επεξεργάζεται ποικίλους τύπους αργού πετρελαίου και να παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιτυγχάνοντας υγιή περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου.

Στη χρήση 2025 περίπου το 35% των συνολικών αγορών πρώτων υλών του Ομίλου πραγματοποιήθηκε από χώρες της Μέσης Ανατολής που εμπλέκονται στις πρόσφατες εξελίξεις με το Ιράν. Αναφορικά με τις γεωπολιτικές εντάσεις στην εν λόγω περιοχή, και την επακόλουθη αβεβαιότητα που ήδη επηρεάζει τις αγορές ενέργειας διεθνώς, εξαιτίας των δυσχερειών στην εφοδιαστική αλυσίδα των διυλιστηρίων, η Εταιρεία δεν αναμένει σημαντική επίδραση σε λειτουργικό επίπεδο κυρίως λόγω της δυνατότητας ευελιξίας προσαρμογής και βελτιστοποίησης του μείγματος αργού που διαθέτει το τεχνολογικά προηγμένο Διυλιστήριό της μέσω αξιοποίησης διαφοροποιημένου δικτύου προμηθευτών πρώτης ύλης.

Όπως είπε, συγκεκριμένα, ο Πέτρος Τζαννετάκης η εταιρεία βάσιζε τις προμήθειές της σε αργό πετρέλαιο σε σημαντικό από το Ιράκ. Μάλιστα, τώρα δύο πλοία με φορτία της Motor Oil έχουν «μπλοκαριστεί» λόγω της κατάστασης με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Αυτό, όπως ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ίσως και για τις αρχές του δεύτερου τριμήνου.

Νέες πηγές τροφοδοσίας

Πάντως, λόγω της διαφοροποίησης των προμηθειών του διυλιστηρίου σε αργό, η δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά. Μάλιστα, ήδη έχει εξασφαλιστεί αργό πετρέλαιο για την πλήρη λειτουργία του διυλιστηρίου έως το τέλος Απριλίου, καθώς έχουν κλειστεί, μέσω traders, φορτία από τη Λιβύη, τη Βόρεια Θάλασσα, την Αίγυπτο, ενώ εντός του Απριλίου αναμένεται να παραλάβει ακόμη και ένα φορτίο αμερικανικό αργό WTI. Επίσης τροφοδοσία γίνεται ακόμη και από το Κιρκούκ μέσω των χερσαίων αγωγών που έχουν απόληξη στη Μεσόγειο.

Πάντως, για τις πέντε εβδομάδες, έχει κλειστεί η απαιτούμενη ποσότητα την ώρα που η συνεργασία με τους traders συνεχίζεται.

Πάντως, καθώς πλέον, το νέο μείγμα προμηθειών, με ποσότητες αργού που χαρακτηρίζεται ως “ελαφρύ”, παρέχει στο διυλιστήριο τη δυνατότητα παραγωγής και αεροπορικών καυσίμων, αλλά και ντίζελ. Είναι άλλωστε προϊόντα που στη δεδομένη συγκυρία, ένεκα της απενεργοποίησης, λόγω των Στενών του Ορμούζ, λείπουν από την αγορά και βέβαια δίνουν τζίρο και κέρδη στην εταιρεία. Σημειώνεται, ‘ότι, όπως ανέφερε, μιλώντας στην πρωινή ζώνη του Σκάι, το πρωί της Δευτέρας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), Γιάννης Αληγιζάκης, κατά 80% οι ποσότητες ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων από τα διυλιστήρια του Κόλπου, τροφοδοτούσε την Ασία. Πλέον, με βάση τον κ. Αληγιζάκη, οι χώρες της Ασίας αναζητούν αλλού ποσότητες, και έτσι ασκούν αυξητική πίεση στις τιμές σε μια αγορά, που ένεκα και του εμπάργκο της Δύσης στη Ρωσία έχει σημαντικές ελλείψεις.

Οι ΑΠΕ

Την ίδια ώρα, με βάση τον κ. Τζαννετάκη ο όμιλος Motor Oil υλοποιεί τα “πράσινα” έργα που έχει εντάξει στον προγραμματισμό της θυγατρικής της, της More. Συγκεκριμένα όπως είπε, προς αποφυγή απροόπτων, έχουν ήδη παραληφθεί και πληρωθεί τα πάνελ και μάλιστα προκαταβολικά για το έργο φωτοβολταϊκών πάρκων από την Unagi.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον κ. Τζαννετάκη, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα υλοποιηθούν εντός του 2026 και του 2027. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 1,6 GW κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα, που αναμένεται να ενισχύσουν το πράσινου χαρτοφυλάκιο της Motor Oil, καθώς τα έργα διαθέτουν εξασφαλισμένους όρους σύνδεσης με το δίκτυο Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση ανέφερε ότι είναι έτοιμα να ηλεκτριστούν είναι τρία πάρκα μπαταριών σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας ισχύος 72 MW ενώ συνολικά τα έργα ΑΠΕ που θα τεθούν σε λειτουργία σε Ελλάδα και Ρουμανία, μαζί με τις μπαταρίες υπολογίζονται σε 100 MW.

Η πορεία του 2025

Αναλυτικά, τα βασικά οικονομικά μεγέθη και οι πωλήσεις των προϊόντων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. τη χρήση 2025 συγκριτικά με τη χρήση 2024 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οι «βατήρες»

Με βάση όσα αναφέρθηκαν από τη διοίκηση, ο όγκος πωλήσεων προϊόντων του Διυλιστηρίου διαμορφώθηκε σε ΜT 12.953 χιλ. το 2025 έναντι ΜΤ 12.197 χιλ. το 2024. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων αφορούσε πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας (75,50% του συνολικού όγκου πωλήσεων έναντι 83,41% το 2024), επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της Εταιρείας.

Η πτώση του κύκλου εργασιών (κατά 8,50%) τη χρήση 2025 έναντι της χρήσης 2024 οφείλεται στη μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 10,84% σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 4,40% (μέση ισοτιμία 2025: 1 € = 1,13 $ έναντι 2024: 1 € = 1,08 $). Σημαντικό μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών της Εταιρείας αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου πωλήσεων των προϊόντων κατά 6,20%.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2025 σε Ευρώ 745,9 εκατ. από Ευρώ 671,9 εκατ. τη χρήση 2024.

Τα Κέρδη προ Φόρων τη χρήση 2025 ανήλθαν σε Ευρώ 802,7 εκατ., ενισχυμένα από Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων ύψους Ευρώ 87 εκατ., έναντι Ευρώ 609 εκατ. τη χρήση 2024 (Έσοδα από Συμμετοχές και Επενδύσεις: Ευρώ 32,2 εκατ.).

Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν για τη χρήση 2025 σε Ευρώ 640,7 εκατ. έναντι Ευρώ 277,1 εκατ. τη χρήση 2024. Επισημαίνεται ότι η καθαρή επιβάρυνση των Κερδών μετά από Φόρους της χρήσης 2024 λόγω της επιβολής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης που ψηφίστηκε με το Νόμο 5122/19.07.2024 ήταν Ευρώ 199 εκατ.

Ο Όμιλος

Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε ΜΤ 14.035 χιλ. το 2025 έναντι ΜΤ 13.439 χιλ. το 2024 (αύξηση κατά 4,43%). Η πτώση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (κατά 5,79%) τη χρήση 2025 σε σχέση με τη χρήση 2024 οφείλεται στους ίδιους παράγοντες που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της μητρικής Εταιρείας.

Τα ενοποιημένα EBITDA τη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.059,3 εκατ. έναντι Ευρώ 966,6 εκατ. το 2024, με τη συμβολή των δύο θυγατρικών Ομίλων που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά υγρών καυσίμων (CORAL, AVIN) να ανέρχεται σε Ευρώ 119 εκατ., της θυγατρικής MORE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε Ευρώ 108,2 εκατ., των θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας (ΗΛΕΚΤΩΡ, ΘΑΛΗΣ) σε Ευρώ 40,5 εκατ. και της LPC σε Ευρώ 9,2 εκατ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν τη χρήση 2025 σε Ευρώ 827,2 εκατ. έναντι Ευρώ 641,1 εκατ. τη χρήση 2024.

Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν τη χρήση 2025 σε Ευρώ 650,8 εκατ. έναντι Ευρώ 287,3 εκατ. τη χρήση 2024.

Επενδύσεις

Η επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 223,2 εκατ. αποτελώντας το δεύτερο υψηλότερο ποσό σε μία οικονομική χρήση στην ιστορία της Εταιρείας.

Από το εν λόγω ποσό, Ευρώ 215 εκατ. διετέθη σε έργα του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, εκ των οποίων τα πλέον σημαντικά αφορούσαν: α) Ευρώ 81,4 εκατ. τις εργασίες αποκατάστασης της μονάδας διύλισης αργού πετρελαίου που επλήγη από το περιστατικό της 17.09.2024 (η μονάδα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το Γ’ τρίμηνο 2025), β) Ευρώ 35,2 εκατ. την κατασκευή της νέας μονάδας Ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, καθώς και την κατασκευή νέου υποσταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με κύριο στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μονάδας Ηλεκτρόλυσης (συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων: Ευρώ 141 εκατ.), γ) Ευρώ 33 εκατ. την κατασκευή του νέου FCC Propylene Splitter (ολοκληρώθηκε το Γ΄ τρίμηνο 2025 και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία), δ) Ευρώ 30,3 εκατ. συνήθεις εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και μετατροπών (revamping) των επιμέρους μονάδων του Διυλιστηρίου που οδήγησαν στην αύξηση της διυλιστικής δυναμικότητας στα 220.000 βαρέλια ημερησίως (b/d).

Η επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας για τη χρήση 2026 εκτιμάται σε Ευρώ 220 εκατ. με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά την ολοκλήρωση κατασκευής της μονάδας Ηλεκτρόλυσης και την κατασκευή του νέου υποσταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. σημείο β) ανωτέρω), και τις προγραμματισμένες εργασίες περιοδικής συντήρησης των μονάδων μετατροπής του Διυλιστηρίου.

Επιχειρηματικές Εξελίξεις – Προτεραιότητες για τη χρήση 2026

Όπως είπε ο κ. Τζαννετάκης, τον Μάρτιο 2026, η MANETIAL LIMITED, επίσης θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, απέκτησε το υπόλοιπο 5,56% της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 10,2 εκατ. Ως αποτέλεσμα, η MANETIAL LIMITED αποτελεί πλέον τον μοναδικό μέτοχο της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Μέρισμα

Από την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανταμείβει σταθερά τους μετόχους της με χρηματικές διανομές, είτε υπό τη μορφή προμερισμάτων, μερισμάτων είτε επιστροφής κεφαλαίου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή ποσού 1,75 Ευρώ ανά μετοχή ως μέρισμα για τη χρήση 2025, το οποίο αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο ποσό που έχει διανεμηθεί από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι στις 5 Ιανουαρίου 2026 καταβλήθηκε ποσό 0,35 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αναγνωρίστηκε ως προμέρισμα για τη χρήση 2025, ενώ το υπόλοιπο μέρισμα, ύψους 1,40 Ευρώ ανά μετοχή, θα αναγνωριστεί στη χρήση 2026.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2025 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,57% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στις 31.12.2025 και σε 7,20% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) για τη χρήση 2025.