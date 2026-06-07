ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

«Δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή, θρεπτικά και οικονομικά προσιτά γεύματα έχουν όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διακρίσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου.

Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα τρόφιμα ενέχουν υψηλό κίνδυνο επιμόλυνσης από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς, καθώς και από βλαβερές χημικές ουσίες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά νοσήματα. Τα τροφιμογενή νοσήματα, όπως τονίζεται, μπορούν να επηρεάσουν την υγεία όλων ανεξαιρέτως, ενώ έχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων περιλαμβάνει πολλούς κρίκους όπως παραγωγούς, μεταποιητές, μεταφορείς, διανομείς, λιανοπωλητές, επαγγελματίες της εστίασης, καθώς και τους ίδιους τους καταναλωτές. Σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι επιμόλυνσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή επαγρύπνηση και τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, τα τροφιμογενή νοσήματα επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία, μέσω ιατρικών δαπανών, απώλειας εργάσιμου χρόνου λόγω ασθένειας και μείωσης της παραγωγικότητας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η επιδημιολογία των νοσημάτων αυτών μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, επηρεαζόμενη από παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η εποχικότητα, αλλά και τα αποτελέσματα προηγούμενων παρεμβάσεων.

«Η κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στη ζωή μας μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε τα τρόφιμα όσο το δυνατόν πιο ασφαλή», αναφέρει ο Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, όσο περισσότερα δεδομένα υπάρχουν για τις ασθένειες, τους θανάτους και τη συνολική επιβάρυνση του συστήματος υγείας, της κοινωνίας και της ποιότητας ζωής, τόσο αποτελεσματικότερα μπορούν να εντοπιστούν οι κίνδυνοι και να εφαρμοστούν στοχευμένα μέτρα πρόληψης.

Το φετινό μήνυμα της καμπάνιας, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, επικεντρώνεται στον καθοριστικό ρόλο των επιστημονικών δεδομένων στην ανάπτυξη λύσεων για την ασφάλεια των τροφίμων.

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η ασφάλεια των τροφίμων δεν μπορεί να επιτευχθεί μεμονωμένα, σημειώνει ο Οργανισμός. Τονίζει ότι η συνεχής έρευνα, η συνεργασία όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εκπαίδευση των καταναλωτών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα ισχυρό σύστημα προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι συντονισμένες πολιτικές και η συλλογική δράση, όπως αναφέρεται, προστατεύουν το σύνολο της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων ομάδων.

Ο ΕΦΕΤ υπογραμμίζει ότι συμμετέχει ενεργά και καθημερινά στην προσπάθεια διασφάλισης της πρόσβασης των πολιτών σε ασφαλή τρόφιμα, μέσω της εποπτείας των επιχειρήσεων τροφίμων και της συστηματικής ενημέρωσης.

Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας του, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δελτίων Τύπου και της συμμετοχής του σε επικοινωνιακές δράσεις όπως η καμπάνια Safe2Eat της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) , η οποία παρέχει έγκυρη, αντικειμενική και άμεση πληροφόρηση, καθώς και πρακτικές συμβουλές προς τους καταναλωτές, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να κάνουν συνειδητές επιλογές.