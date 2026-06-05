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Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας
Ναυτιλία
20:41 - 05 Ιουν 2026

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας, και ο Υπουργός Μεταφορών της Γαλλικής Δημοκρατίας, Philippe Tabarot, συμπροέδρευσαν, στις 4 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα, σε συνάντηση με συμμετοχή Γαλλίας και Ελλάδας, με αντικείμενο την απανθρακοποίηση και την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας.

1.⁠ ⁠Στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, η οποία υπεγράφη στις 25 Απριλίου 2026 από τον Πρόεδρο Macron και τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 4 Ιουνίου, συνάντηση των βασικών εμπλεκόμενων φορέων, με επίκεντρο ιδίως τη συνέχιση των προσπαθειών για την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα, με παράλληλη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Της συνάντησης συμπροέδρευσαν ο Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας, και ο Philippe Tabarot, Υπουργός Μεταφορών της Γαλλικής Δημοκρατίας.

2.⁠ ⁠Οι δύο χώρες επαναβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν σε ζητήματα που αφορούν τη διεθνή ναυτιλία.

3.⁠ ⁠Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες συμφωνούν να διαβουλεύονται αμοιβαία επί διεθνών ναυτιλιακών ζητημάτων και να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης και κοινής προσέγγισης.

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