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Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι
Ειδήσεις
20:11 - 07 Ιουν 2026

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υπουργός μετέβη στο Προκόπι και τη Δαφνούσα, όπου συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας κ. Γιώργο Κελαϊδίτη, την Αναπληρώτρια Δήμαρχο Λίμνης-Μαντουδίου κα Ευμορφία Πασχαλίδου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου κ. Αργύρη Λιάσκο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Δημήτρη Σκοπελίτη, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Προκοπίου κ. Απόστολο Χαλιούλα και τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κ. Νίκο Σκουμπρή. Παράλληλα, συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής και πραγματοποίησε αυτοψίες σε κατοικίες που υπέστησαν ζημιές από τη σεισμική δραστηριότητα.

Από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγείσες κατοικίες, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης.

Οι πληγέντες θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιοτικών αναγκών και του επιδόματος της οικοσυσκευής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε:

«Ήρθαμε εδώ σήμερα, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, για να συναντηθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνουμε μια πρώτη αυτοψία και να ενημερωθούμε ουσιαστικά για το τι ακριβώς συνέβη, ποιες ζημιές έχουν υποστεί τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μένουν εδώ.

Πρώτα απ’ όλα, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις επιστημονικές ομάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, οι οποίες παρακολουθούν το φαινόμενο και χρειάζονται περίπου 24 ώρες ώστε να έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Μέχρι τότε χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και προσοχή. Τα σπίτια που φαίνεται ότι έχουν υποστεί ζημιές δεν θα πρέπει να κατοικηθούν σήμερα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, σε συνεργασία με τον δήμαρχο, έχουν ήδη μεριμνήσει για τη φιλοξενία τους.

Από εκεί και πέρα, τα συνεργεία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., από αύριο το πρωί, θα ξεκινήσουν τους ελέγχους. Δύο επιτροπές θα βρίσκονται εδώ για να καταγράψουν, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τις ζημιές που έχουν προκληθεί και να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε πολύ σύντομα να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να επανέλθουν στους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους.»

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