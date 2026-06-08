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Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ
Επιχειρήσεις
10:23 - 08 Ιουν 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το Δημόσιο.    

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση:

«Πρόκειται για μια θετική παρέμβαση, που προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε χιλιάδες πολίτες και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά.

Ωστόσο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η διασφάλιση της λειτουργικής τους ρευστότητας.

Η εμπειρία της αγοράς δείχνει ότι μια επιχείρηση δεν κινδυνεύει μόνο από το ύψος των οφειλών της, αλλά κυρίως όταν αδυνατεί να διαχειριστεί την καθημερινή της λειτουργία, να πληρώσει μισθούς, προμηθευτές, ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις, λόγω δεσμεύσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της.

Για τον λόγο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για ουσιαστική προστασία της λειτουργικής ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός αποτελεσματικού πλαισίου ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

Η προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν αποτελεί προνόμιο. Αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου είναι ένα θετικό βήμα. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στις βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίζουν να λειτουργούν, να παράγουν εισόδημα και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες».

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