Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα κύματα πυραύλων προς το Ισραήλ την Κυριακή (7/6), λίγες ώρες μετά από μια φονική ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό που στόχευε τη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η επίθεση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Ιράν στοχοποιεί το Ισραήλ από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία με τις ΗΠΑ στις αρχές Απριλίου και απειλεί να κλιμακώσει μια σύγκρουση που μέχρι σήμερα είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, παρά μια σειρά από χαμηλότερης έντασης επεισόδια.

Το Ισραήλ αναχαίτισε τους ιρανικούς πυραύλους και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει δυναμικά εναντίον του Ισραήλ και των συμμάχων του, εάν το Ισραήλ προβεί σε αντίποινα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, δημοσίευσε νωρίτερα βίντεο με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη συνοδευόμενο από το μήνυμα: «Οι αμερικανικές δυνάμεις σε όλη τη Μέση Ανατολή παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες».

{https://x.com/sahouraxo/status/2063701041263128604}

Η ιρανική επίθεση ακολούθησε απειλές της Τεχεράνης ότι θα πλήξει το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στην επίθεση κατά της λιβανικής πρωτεύουσας. Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ στόχευσε τη Βηρυτό από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα κατάπαυση του πυρός σε αυτό το μέτωπο. Το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να μην πλήττει τη Βηρυτό όσο η Χεζμπολάχ δεν επιτίθεται απευθείας στο ισραηλινό έδαφος και είχε συνάψει ευρύτερη συμφωνία εκεχειρίας με τον Λίβανο υπό την προϋπόθεση ότι η οργάνωση θα σταματούσε τις εχθροπραξίες.

Η κρατική ιρανική τηλεόραση μετέδωσε δήλωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Εάν επεκτείνει τις επιθέσεις του στην περιοχή ή απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει καταστροφικά πλήγματα εναντίον του καθεστώτος και των υποστηρικτών του», ανέφεραν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε το πλήγμα εναντίον αυτού που χαρακτήρισε ως αρχηγείο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της οργάνωσης. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, τις οποίες αναχαίτισε.

Ανώτεροι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη, οι οποίοι επιδιώκουν τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον, είχαν δεσμευθεί ότι θα απαντήσουν με αποφασιστικό και επώδυνο τρόπο.

Οι διαπραγματεύσεις

Την Κυριακή, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Mohammad-Bagher Ghalibaf, δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και αυτό που περιέγραψε ως «αμερικανικό πράσινο φως» για την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο «μετατρέπουν τις αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή σε νόμιμους στόχους».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με το εάν η τελευταία ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό είχε την έγκριση της Ουάσινγκτον. Το Ισραήλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η συμφωνία εκεχειρίας με τον Λίβανο περιλάμβανε αμερικανική κατανόηση πως θα μπορούσε να πλήξει τη Βηρυτό εάν η Χεζμπολάχ επιτεθεί στο Ισραήλ.

Μετά την ιρανική επίθεση αργά το βράδυ της Κυριακής, το Ισραήλ ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα, ένδειξη ότι αναμένει συνέχιση των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ δήλωσε ότι η λειτουργία του κύριου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας συνεχίζεται κανονικά.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό έπληξαν κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η επίθεση σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 20, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες και τέσσερα παιδιά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με ένταση με τον Νετανιάχου και ανέστειλε σχεδιαζόμενα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, εν μέσω πιέσεων από την Τεχεράνη για τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της συμμάχου της, Χεζμπολάχ. Ο Νετανιάχου συμφώνησε, αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα άμεση επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του ισραηλινού εδάφους θα προκαλούσε επιθέσεις στη Βηρυτό.

Στη συνέχεια, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, η οποία θα τερμάτιζε τις συγκρούσεις εφόσον η Χεζμπολάχ σταματούσε τις επιθέσεις και αποχωρούσε από περιοχή κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Η συμφωνία προέβλεπε ότι ο λιβανικός στρατός θα αναλάμβανε τον έλεγχο τμημάτων της περιοχής ως πιλοτικό βήμα για ευρύτερη ανάληψη ελέγχου.

Η Χεζμπολάχ και το Ιράν απέρριψαν άμεσα τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι δεν θα αποδεχθούν παύση των εχθροπραξιών πριν το Ισραήλ αποχωρήσει πλήρως από τον Λίβανο. Έκτοτε, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά.

Η ιρανική επίθεση και οι αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό ακολούθησαν νέα ανταλλαγή πυρών το Σαββατοκύριακο μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων, το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά συγκρούσεων που διατηρούν υψηλή την ένταση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι κατέρριψε τέσσερα ιρανικά επιθετικά drones που είχαν κατευθυνθεί προς τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει από τις αρχές του πολέμου και την οποία οι ΗΠΑ προσπαθούν κατά διαστήματα να επαναφέρουν σε λειτουργία.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι έπληξε εγκαταστάσεις επιτήρησης και ραντάρ κατά μήκος των ιρανικών ακτών, με στόχο να περιορίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να εξαπολύει περαιτέρω επιθέσεις.

Οι Islamic Revolutionary Guard Corps (Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης), που είναι υπεύθυνοι για την προστασία του ιρανικού καθεστώτος και για την επιβολή του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν άνοιξαν πυρ για να εμποδίσουν τέσσερα πετρελαιοφόρα να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό χωρίς την άδειά τους.