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Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα
Ειδήσεις
21:35 - 07 Ιουν 2026

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας απέναντι στη ρωσική εισβολή, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Σε δηλώσεις του μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα X και Facebook, ο Ζελένσκι τόνισε ότι βασικό αντικείμενο των επαφών είναι «η άμυνά μας στον πόλεμο», αλλά και μια «ευρύτερη συνεργασία για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης», με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να διατηρήσει ισχυρή θέση στο διπλωματικό πεδίο.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς νέες ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν θανάτους και καταστροφές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πρόσφατα πλήγματα.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ρωσικά πυρά σε χωριό προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών ακόμη, όπως ανακοίνωσαν ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ και η τοπική αστυνομία. Τα πλήγματα σημειώθηκαν κοντά σε στάση μέσου μαζικής μεταφοράς, επιτείνοντας τον απολογισμό των απωλειών σε αμάχους.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ένας 56χρονος οδηγός λεωφορείου έχασε τη ζωή του στην πόλη Ζαπορίζια, μέσα στο όχημά του, έπειτα από επίθεση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, νυχτερινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπορικούς βομβαρδισμούς είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ακόμη ατόμου, σύμφωνα με τον τοπικό στρατιωτικό διοικητή Ολεκσάντρ Γκάνζα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε και πλήγμα ρωσικού drone στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ. Σύμφωνα με την ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, το πλήγμα προκάλεσε μερική καταστροφή σε κτίριο εγκατάστασης αποθήκευσης χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το κτίριο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης και ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν φυσιολογικά.

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», επισημαίνοντας ότι συνέβη σε εγκατάσταση που περιέχει μεγάλες ποσότητες πυρηνικού υλικού.

Από την πλευρά της, η Μόσχα μέσω του υπουργείου Άμυνας υποστήριξε ότι τα πλήγματα στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, όπως συνήθως αναφέρει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Τέλος, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα 236 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ουκρανικών στόχων, εκ των οποίων τα 215 αναχαιτίστηκαν, γεγονός που αναδεικνύει την κλιμάκωση της αεροπορικής αντιπαράθεσης.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για το μέλλον της σύγκρουσης, με την Ουκρανία να επιδιώκει ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης και την Ευρώπη να αναζητά ενιαία στρατηγική απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/06/2026 - 20:10
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