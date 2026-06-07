Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, όλες οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα κρίθηκαν «απολύτως ασφαλείς» μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά τον σεισμό, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής ή μεταφοράς των εξετάσεων, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Ελένη Μπενιάτα, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της κατάστασης.

Το υπουργείο αναφέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και τους σεισμολόγους, ώστε να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα της σεισμικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση του δημάρχου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργου Τσαπουρνιώτη, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου, θα παραμείνουν αύριο προληπτικά κλειστά λόγω των σεισμικών δονήσεων.

Σημειώνεται ότι στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνουν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, ενώ με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, με στόχο την πλήρη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων και της ασφάλειας των πολιτών.

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