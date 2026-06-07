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Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε
Ειδήσεις
22:00 - 07 Ιουν 2026

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε σφοδρή αντιπαράθεση γύρω από τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου για τις προεδρικές εκλογές του 2020 και τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, οδηγώντας τελικά σε πρόωρη διακοπή της συνέντευξης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εμφάνισης, που μεταδόθηκε την Κυριακή, ο Τραμπ επανέλαβε τις γνωστές θέσεις του περί εκλογικών παρατυπιών στις εκλογές του 2020, παρά το γεγονός ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί έχουν απορριφθεί από αμερικανικά δικαστήρια και εκλογικές αρχές.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Γουέλκερ αμφισβήτησε ευθέως τους ισχυρισμούς του για νοθεία, αλλά και τη στάση του απέναντι σε πολιτικούς συμμάχους και πρόσωπα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Σε έντονο ύφος, ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στη δημοσιογράφο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια». Η Γουέλκερ αντέδρασε άμεσα, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό και επισημαίνοντας ότι δεν είχαν παρουσιαστεί επαρκή στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε πρόωρο τέλος στη συνέντευξη. «Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω κουραστεί. Ευχαριστώ, αγαπητή μου», ανέφερε πριν σηκωθεί από τη θέση του και αποχωρήσει, αφήνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη τη δημοσιογράφο, η οποία του υπενθύμισε ότι είχε ταξιδέψει έως το Ουισκόνσιν για τη συγκεκριμένη συνέντευξη.

Πριν αποχωρήσει, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση και κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που αμφισβητούν τις τοποθετήσεις του, υποστηρίζοντας ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να είναι σπουδαία χωρίς αξιόπιστα ΜΜΕ». Η δήλωση αυτή αποτέλεσε το τελευταίο σχόλιό του πριν ολοκληρωθεί επεισοδιακά η συνέντευξη.

Νωρίτερα στη συζήτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφερθεί και σε πρόταση χρηματοδότησης ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων, εκφράζοντας την απογοήτευσή του σε περίπτωση που το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου αποζημιώσεων για άτομα που, σύμφωνα με τον ίδιο, στοχοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι πολλοί από όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με διώξεις μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου υπέστησαν σοβαρές προσωπικές, επαγγελματικές και οικονομικές συνέπειες. «Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα τους έδινα τα χρήματα που πραγματικά αξίζουν. Άνθρωποι καταστράφηκαν. Ζωές καταστράφηκαν. Υπήρξαν πολλές αυτοκτονίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση επανέφερε στο προσκήνιο την επίθεση στο Καπιτώλιο, μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες στιγμές της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής ιστορίας. Στις 6 Ιανουαρίου 2021, εκατοντάδες υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο κτίριο του Κογκρέσου σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος που ανέδειξε νικητή τον Τζο Μπάιντεν.

Μετά τα γεγονότα, εκατοντάδες συμμετέχοντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες που κυμαίνονταν από παράνομη είσοδο σε ομοσπονδιακό κτίριο έως επιθέσεις κατά αστυνομικών και αδικήματα που σχετίζονταν με την παρεμπόδιση της συνταγματικής διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας.

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις και τις επίσημες έρευνες που έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς περί εκτεταμένης νοθείας, ο Τραμπ εξακολουθεί κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία να υποστηρίζει ότι πολλοί από τους διωχθέντες αντιμετωπίστηκαν άδικα. Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του θεωρούν ότι η ρητορική αυτή συνεχίζει να τροφοδοτεί αμφισβητήσεις γύρω από την ακεραιότητα των αμερικανικών εκλογών και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

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