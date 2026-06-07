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Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21:20 - 07 Ιουν 2026

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Reporter.gr Newsroom
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Ανοίγει εντός τής εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου.

Όπως αναφέρει το ERTNEWS, έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων.

Το μέτρο θεσπίστηκε ως απάντηση στις έντονες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν μετά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα στη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η αύξηση στην τιμή της ουρίας, ενός από τα βασικότερα λιπάσματα για την αγροτική παραγωγή.

Η επιδότηση θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί όσο και εκείνες που θα γίνουν έως τα τέλη του καλοκαιριού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ μετά τον έλεγχο των στοιχείων το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται απευθείας στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους. Ενδεικτικά, για αγορά λιπασμάτων αξίας 500 ευρώ, η επιστροφή ανέρχεται σε 75 ευρώ.

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