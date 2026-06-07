Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Νέα σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στον κύκλο συγκέντρωσης του ιταλικού τραπεζικού κλάδου, καθώς η Banco BPM κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Monte dei Paschi di Siena (MPS) για συγχώνευση «μεταξύ ίσων», μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στην Ιταλία, με συνολική χρηματιστηριακή αξία άνω των 50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η διοίκηση της Banco BPM ενέκρινε ομόφωνα την αποστολή επιστολής προς τη Monte Paschi, με την οποία εκφράζει την πρόθεσή της να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συναινετική συμφωνία συγχώνευσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με την αναλογία ανταλλαγής μετοχών ή τους οικονομικούς όρους της πρότασης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών που χαρακτηρίζει την ιταλική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο χρόνια. Η Monte Paschi βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ενσωμάτωσης της Mediobanca, ενώ η Banco BPM έχει ολοκληρώσει την εξαγορά της Anima Holding. Παράλληλα, η UniCredit είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αποκτήσει τη Banco BPM, ενώ συνεχίζει τις στρατηγικές της κινήσεις με στόχο τη γερμανική Commerzbank.

Η Banco BPM, η οποία κατέχει ήδη περίπου το 3,7% της Monte Paschi, εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη συγχώνευση θα μπορούσε να αποφέρει προ φόρων συνέργειες άνω του 1,1 δισ. ευρώ. Από αυτές, περισσότερα από 650 εκατ. ευρώ αναμένονται από εξοικονόμηση κόστους, ενώ πάνω από 450 εκατ. ευρώ θα προκύψουν από ενίσχυση των εσόδων.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι κίνδυνοι εκτέλεσης θεωρούνται περιορισμένοι, καθώς οι δύο τράπεζες παρουσιάζουν συμπληρωματική γεωγραφική παρουσία και δραστηριότητα. Η Banco BPM υποστηρίζει ότι αυτό το στοιχείο ενισχύει τη βιωσιμότητα και την ταχεία υλοποίηση της συμφωνίας.

Παράλληλα, η προτεινόμενη συγχώνευση θα μπορούσε να προχωρήσει παράλληλα με την ενσωμάτωση της Mediobanca από τη Monte Paschi, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων και στρατηγικών συνεργειών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συμμετοχή της MPS στην ασφαλιστική Generali, η οποία θα μπορούσε να αποκτήσει αυξημένη στρατηγική σημασία στο νέο εταιρικό σχήμα.

Η προτεινόμενη δομή διακυβέρνησης προβλέπει ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο τραπεζικών ομίλων στο νέο σχήμα, με στόχο τη διασφάλιση της ισοτιμίας στη συγχωνευμένη οντότητα.