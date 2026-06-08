Νέα ενεργειακή πίεση στην οικονομία: Brent, πληθωρισμός και ανατιμήσεις σε τρόφιμα

Νέα άνοδος της τάξης του 4,2% καταγράφεται στην εκκίνηση της εβδομάδας στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με το μπρεντ να κινείται πάνω από τα 97 δολάρια ανά βαρέλι. Σταθερά, δε, το ενεργειακό κόστος, ως αποτέλεσμα της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή, πυροδοτεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με τα τρόφιμα να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής κινητικότητας, καθώς η χώρα εισέρχεται σε παρατεταμένη προεκλογική τροχιά και η ακρίβεια αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του πολιτικού και οικονομικού κλίματος.

Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφουν σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, ο οποίος τον Μάιο ανήλθε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο. Την ίδια στιγμή, στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2%, έναντι 3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,3% από 2,1%.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές της ενέργειας (20,2%) και τη δεύτερη υψηλότερη άνοδο στα τρόφιμα (7,9%). Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τον Απρίλιο η χώρα εμφάνισε την τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 38 κρατών-μελών του Οργανισμού, με πληθωρισμό 5,4%, πίσω μόνο από την Τουρκία και την Κολομβία.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα τροφοδότησης του πληθωρισμού, με ετήσια αύξηση 10,9% τον Μάιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,5%, ενώ τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός κατέγραψαν αύξηση 2%.

Κέρδη στις επιχειρήσεις

Ωστόσο την ίδια στιγμή, όπως φαίνεται, οι επιχειρήσεις τουλάχιστον οι μεγάλες, έχουν βρεθεί, ηδη προ πολέμου, σε πλεονεκτική θέση τροφοδοτώντας τη συζήτηση για το εάν και κατά πόσο ο πόλεμος και εν γένει η πληθωριστική πίεση των τελευταίων ετών φέρνει "μέρισμα" κερδών. Πάντως, τα τελευταία χρόνια η κεδοφορία τραβά την ανηφόρα. Μάλιστα, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε διανομή μερισμάτων. Τα καθαρά κέρδη των 143 εισηγμένων εταιρειών ανήλθαν στα 12,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4% σε σχέση με το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 16,02 δισ. ευρώ, σημειώνοντας νέα ιστορικά υψηλά.

Παράλληλα, τα μερίσματα που διανεμήθηκαν στους μετόχους άγγιξαν τα 6,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας επίσης ιστορικό ρεκόρ. Στους πρωταγωνιστές της χρονιάς συγκαταλέγονται οι τράπεζες, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι επιχειρήσεις πληροφορικής, ο κλάδος ακινήτων και οι μεταλλουργίες, ενώ θετική ήταν και η συμβολή των διυλιστηρίων.

Επίοης, το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι ελληνικές επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικό τζίρο 111,27 δισ. ευρώ (αύξηση 2,6%). Η κερδοφορία κινήθηκε ανοδικά για τις εταιρείες που επενδύουν σε υποδομές και νέες τεχνολογίες, αν και παρατηρήθηκε μείωση σε ορισμένους τομείς υπηρεσιών λόγω εξωγενών παραγόντων.

Νέες πιέσεις

Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται για τα νοικοκυριά είναι εντελώς διαφορετική με το εισοδήματα να συμπιέζονται παρά τις αυξήσεις σε μισθούς. Παράλληλα. σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, νέοι ανατιμητικοί κατάλογοι έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος διαβίωσης. Οι αυξήσεις αυτές συνδέονται κυρίως με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο μεταφέρεται σε όλη την παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε πέντε μήνες, από 2,5% τον Ιανουάριο σε 5% τον Μάιο. Μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία, ενώ σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα εμφανίζουν οικονομίες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Το ΙΕΛΚΑ

Σύμφωνα, πάντως, με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Μάιο καταγράφηκαν στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (+8,59%), στις βρεφικές και παιδικές τροφές (+5,05%), στα αλλαντικά (+4,14%), στα κρέατα (+3,64%) και στα έτοιμα γεύματα (+3,64%).

Παράλληλα, πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν νέες ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων σε ποροστόα έως και 15%. Οι αυξήσεις αυτές δεν αφορούν το σύνολο της αγοράς, αλλά εφαρμόζονται σταδιακά από μεμονωμένες επιχειρήσεις, ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα και τις εμπορικές πολιτικές κάθε αλυσίδας. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν στο ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται και νέες ανατιμήσεις.

Την ίδια ώρα με βάση τα στοιχεία της Nielsen, sτην διάρκεια του περασμένου Μαΐου, οι πωλήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου αυξήθηκαν κατά 7,1%! Ενώ ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,7%. Ουσιαστικά στα σούπερ μάρκετ συγκεντρώνετια ένα μεγάλο κομμάτι πωλήσεων.

Διεθνής εικόνα

Σε διεθνές επίπεδο, πάντως, η εικόνα παρουσιάζει μικτές τάσεις. Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO υποχώρησε οριακά κατά 0,2% τον Μάιο, καθώς οι μειώσεις στις τιμές των φυτικών ελαίων και των γαλακτοκομικών αντιστάθμισαν τις αυξήσεις σε σιτηρά και ζάχαρη. Παρά τη μικρή αυτή αποκλιμάκωση, οι διεθνείς τιμές τροφίμων εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών.

Την ίδια ώρα, η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επιβαρύνει τις αγορές. Οι δυσκολίες στις μεταφορές καυσίμων και λιπασμάτων μέσω του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος των γεωργικών εισροών, επηρεάζοντας την παραγωγή βασικών αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως. Έτσι, η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση και η αδυναμία εξεύρεσης διπλωματικής λύσης στη Μέση Ανατολή διατηρούν τις αγορές σε καθεστώς έντονης επιφυλακής, ενισχύοντας τους φόβους για νέα κύματα ανατιμήσεων τους επόμενους μήνες.

Επιτόκια

Στο μεταξύ η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει την ερχόμενη Πέμπτη το βασικό της επιτόκιο (αποδοχής καταθέσεων) κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25%, για πρώτη φορά μετά από δυόμισι και πλέον χρόνια. Η τελευταία αύξηση είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ κορυφώθηκε στο 4% για να μειωθεί στη συνέχεια κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025. Το μήνυμα αλλαγής πολιτικής έστειλε η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία δήλωσε ότι τα επιτόκια πρέπει να αυξηθούν καθώς ο πόλεμος έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν και οι υψηλές τιμές ενέργειας διαχέονται πλέον ευρύτερα στην οικονομία. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η αύξηση θα ήταν αναγκαία και στην περίπτωση επίτευξης μίας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου, επειδή έχουν πληγεί ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, υπονοώντας ότι θα καθυστερήσει η επαναφορά των τιμών ορυκτών καυσίμων στα προ της κρίσης επίπεδα. Μία συμφωνία ειρήνευσης έχει προαναγγελθεί αρκετές φορές τον τελευταίο μήνα ως θέμα ημερών, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει αντίκρισμα έως τώρα.