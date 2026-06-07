Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρενόχληση δια ασυρμάτου δέχθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην Κύπρο. Το ίδιο ακόμα ανάφεραν τα μέλη της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής.

Οι παρεμβολές, σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα.

Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση.

Παρά το περιστατικό, όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο πραγματοποιείται η άτυπη Σύνοδος των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, που προβλέπει αμυντική συνδρομή και ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο νησί.