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D-Marin: Οι εξελισσόμενες προσδοκίες των σύγχρονων ιδιοκτητών σκαφών
Ναυτιλία
13:22 - 11 Μάι 2026

D-Marin: Οι εξελισσόμενες προσδοκίες των σύγχρονων ιδιοκτητών σκαφών

Reporter.gr Newsroom
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Η D-Marin εντόπισε μια δομική αλλαγή στη συμπεριφορά των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, καθώς οι σύγχρονοι boaters απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τον ελλιμενισμό σε μία μόνο βάση και υιοθετούν πιο ευέλικτα δρομολόγια πολλαπλών προορισμών.

Σε ετήσια βάση, οι συνολικές διανυκτερεύσεις σκαφών στις μαρίνες του δικτύου της D-Marin αυξήθηκαν κατά 49%. Ο αριθμός των μοναδικών σκαφών που επισκέπτονται πολλαπλούς προορισμούς της D-Marin έχει αυξηθεί κατά 28% από το 2023, ενώ οι συνολικές επισκέψεις σημειώνουν άνοδο 41%.

Συνδυαστικά, τα στοιχεία αυτά αντανακλούν κάτι περισσότερο από μια απλή ανάπτυξη. Υποδεικνύουν μια αλλαγή στη νοοτροπία: οι ιδιοκτήτες σκαφών αναζητούν μεγαλύτερη κινητικότητα, προσαρμοστικότητα και την ελευθερία να σχεδιάζουν ταξίδια που εκτείνονται σε πολλαπλούς προορισμούς μέσα στην ίδια περιήγηση.

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη επιθυμία για πιο ευέλικτο cruising, η D-Marin εγκαινίασε το πρόγραμμα «Happy Berth Days» πριν από σχεδόν μια δεκαετία, επιτρέποντας στους κατόχους ετήσιας θέσης ελλιμενισμού να εξερευνούν πολλαπλούς προορισμούς σε όλο τον όμιλο. Με την πάροδο των ετών, η πρωτοβουλία γνώρισε σταθερή αποδοχή, με τη συμμετοχή να επιταχύνεται από το 2023, καθώς τα πρότυπα περιήγησης έχουν γίνει πιο δυναμικά και τα δρομολόγια πολλαπλών προορισμών ολοένα και πιο δημοφιλή.

Αντί να αντιμετωπίζουν μια μαρίνα ως ένα στατικό λιμάνι βάσης, οι πελάτες τη βλέπουν όλο και περισσότερο ως μέρος ενός ευρύτερου ταξιδιού, συνδυάζοντας προορισμούς και επεκτείνοντας τον χρόνο παραμονής τους στο νερό.

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